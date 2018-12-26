Шесть лет в СИЗО: подозреваемого в убийстве освободили из-под стражи

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26 декабря во Франковском районном суде Львова изменили меру пресечения подозреваемому в убийстве 25-летнему Евгению Марченко. Его удерживали под стражей в СИЗО почти 6 лет без приговора суда. Теперь будет находиться под домашним арестом. Мужчину обвиняют в ограблении и убийстве прабабушки. Ее задушили, тело составили в коробку и замотали скотчем. В те дни Евгений Марченко купил себе телефон и планшет, что стало базой для обвинения.

По делу состоялось более сорока судебных заседаний. Большинство - переносили. На этот раз на заседание прибыли двое свидетелей.

"Я когда-то работал на такси и этого человека подвозил. Был с картонной коробкой, как из-под телевизора. Завоз его на улицу Владимира Великого (в квартире на этой улице произошло убийство - Gazeta.ua). Подождал там его до получаса времени. Оттуда завез в центр города. Точной даты, когда это произошло, вспомнить не могу", - говорит свидетель Юрий Паткевич.

"Евгений в нашем магазине стажировался три недели, после чего шеф сообщил ему, что нам не подходит. Когда увольнялся, попросил меня дать ему пустую коробку из-под велосипеда. Видел, как принимал скотч в охранника соседнего магазина Фокстрот", - говорит бывший коллега Евгения по работе Эдуард Баженов.

Защитники потерпевшего Михаил Магарський и Ирина Федирко попросили изменить меру пресечения на такую, которая не предусматривает содержание под стражей.

"Доказали, что никаких финансовых состояний у погибшей не было, на которые мог позариться подзащитный. Зато Евгений работал и имел свои деньги. Своей вины ни разу не признавал. От следственных действий не уклонялся. Ранее свидетель, его соседка, подтверждала, что видела его как выгуливал в тот вечер собаку ", - говорит адвокат Ирина Федирко.

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"Я судом не признан виновным и наказание не отбываю. Состояние моего здоровья ухудшилось, а получить надлежащую медицинскую помощь я лишен возможности. Считаю, что содержание меня под стражей в соответствии с практикой Европейского суда расценивается как пытки", - отметил в своем ходатайстве обвиняемый .

Поддержала инициативу, чтобы выпустить Евгения Марченко из-под стражи и потерпевшая по делу - его бабушка Елена Мазыкина. Поэтому суд принял во внимание ходатайство адвокатов и обвиняемого.

Как отмечают защитники по делу, приговор могли вынести за год. Прямых доказательств вины Евгения Марченко нет. Все разумные сроки для рассмотрения этого дела давно прошли.

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