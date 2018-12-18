У Савченко начались проблемы со зрением и слухом

Народный депутат Надежда Савченко не ела и не пила 8 суток. Фото: ZIK

У народного депутата Надежды Савченко после сухого голодания ухудшились зрение и слух. Об этом Gazeta.ua рассказала ее сестра Вера Савченко.

"После сухого голодания упали зрение и слух. Но визуально после голодания состояние Надежды улучшилось. На шестой и пятый день имела зеленый цвет лица, потому что была интоксикация организма. Передала глюкозу и физраствор в СИЗО, ее капали.

Надежда чувствует себя лучше. Врачи из СИЗО не говорят о результатах анализов, но кровь берут. Не знаю, капают ли необходимые капельницы. Все происходит полулегально.

В четверг Надежда сама сняла повязки. На следующий день ее возили к врачу. Надежда чувствует боль, но это нормально после операции. Колено заживает. За неделю должны залить гиалуроновой гель. Тогда начнется реабилитация. Не знаю, будут ли ее возить в спортзал ".

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Надежду Савченко задержали 22 марта. Подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя. Последний раз суд оставил ее под стражей до 23 декабря. Она находится в следственном изоляторе Службы безопасности Украины. 5 декабря Савченко объявила сухую голодовку на 8 суток.