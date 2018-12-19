Насиров требует 1 млн грн от врача, поставившего ему диагноз

4 марта 2017 года Соломенский суд не смог избрать Насирову меру пресечения, потому что ему якобы стало плохо. Чиновника в клетчатом одеяле вывезли в больницу Феофании. Тогда врачи диагностировали инфаркт миокарда, который не подтвердился

Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением экс-глава ГФС Роман Насиров подал в суд на врача Максима Соколова, который признал неправильным диагноз экс-чиновника.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Соколов работает кардиологом в Институте кардиологии им. академика Стражеско. НАБУ обращались к его институту с просьбой обследовать состояние здоровья Насирова. Как председатель комиссии, Соколов давал показания в суде по этому делу. Он под присягой опроверг диагноз, который Насирову поставили в клинике "Феофании".

"Насиров подал гражданский иск в суд, потому что эти данные обнародовали без его разрешения. Параллельно адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине. В суде от врача Насиров требует 1 млн грн возмещения", - сообщила Супрун.

Иск будет рассматривать Шевченковский райсуд Киева сегодня в 14:00.

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11 декабря Окружной админсуд Киева восстановил Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы и постановил компенсировать ему сумму зарплаты за период "вынужденного прогула". Насиров заявил, что планирует снова возглавлять ГФС. Кабмин уволил Насирова 31 января. Суд отстранил его от должности еще в марте 2017-го. Во время задержания медперсонал "Феофании", где в то время находился чиновник, пытался ограничить доступ детективов НАБУ в его палату. Ссылались на тяжелое состояние его здоровья. Перевести в СИЗО его не смогли из-за якобы резкого ухудшения состояния его здоровья. Ему даже приписывали инфаркт миокарда, который не подтвердился. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Следствие считает, что он в течение 2015-2016-х, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнедраинвест", ООО "Недра Геоцентр".