Политзаключенный Гриб почти ослеп в российском СИЗО

Павел Гриб, которого удерживают в СИЗО в ростове-на-Дону, практически ослеп. Фото: apostrophe.ua

Украинец Павел Гриб, которого удерживают в СИЗО в Ростове-на-Дону, практически ослеп.

Об этом рассказала его адвокат Марина Дубровина, передает "Главком".

"Я не медик, чтобы ставить диагноз, но даже по внешним признакам видно, что состояние Павла ухудшается. Если сравнить с тем, что было в декабре прошлого года, когда я начала защищать его в суде, и тем, что есть сейчас, не обязательно быть врачом, чтобы понять: здоровье парня сдает. Его зрение значительно ухудшилось, он практически ослеп. Он часто просто неспособен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть", - сказала адвокат.

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Она отметила, что Павлу сложно участвовать в судебных заседаниях, так как он даже свидетелей видит плохо.

"Парень начал плохо ориентироваться: даже очень простые вещи мне надо ему объяснять по несколько раз. Не знаю, что на это влияет, возможно, всему виной сильное нервное напряжение. Ухудшилась память, он плохо запоминает".

Как сообщал "Апостроф", в заключении украинского врача, профессора Василия Притулы, опубликованном в сети, приводится информация о том, что состояние здоровья Павла Гриба ухудшается, возможно кровотечение из пищевода или желудка, что критически опасно для его жизни.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова просила немедленно обеспечить лечением незаконно заключенного в России Павла Гриба. Она отметила, что в ее распоряжении есть заключение врачей, который свидетельствует о ряде болезней у украинского политзаключенного.