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четверг, 20 декабря 2018 19:23

Рассказали о серьезных проблемах со здоровьем украинского политзаключенного

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Рассказали о серьезных проблемах со здоровьем украинского политзаключенного
Политзаключенный Павел Гриб требует немедленного лечения. Фото: Информатор

Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит немедленно обеспечить лечением незаконно заключенного в России Павла Гриба.

Денисова отметила, что в ее распоряжении есть заключение врачей, что свидетельствует о ряде болезней в украинской политзаключенного. Об этом омбудсмен написал в Facebook.

"У Павла диагностирован ряд прогрессирующих заболеваний. Дальнейшее его пребывания в условиях СИЗО без надлежащего лечения грозит возникновению внутренних кровотечений, что критически опасно для его жизни. Я срочно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой немедленно принять меры для обеспечения украинца Павла Гриба надлежащим медицинским уходом и неотложным лечением ", - заявила Денисова.

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Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, впоследствии его нашли в СИЗО в российском Краснодаре. Павлу Грибу инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме.

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