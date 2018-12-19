ОБСЕ в Минске не смогла договориться об обмене пленными

 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 2538
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 2547
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1521
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1962
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1098
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2655
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 855
Фото
Все фото
10
4
5
35
9
В Кропивницком прощались с погибшим 45-летним воином 79 ОДШБ
В Кропивницком прощались с погибшим 45-летним воином 79 ОДШБ
Самообеспечение &quot;республики&quot; не в приоритетах: высмеяли детище убитого Захарченко
Самообеспечение "республики" не в приоритетах: высмеяли детище убитого Захарченко
Террористы ЛНР впервые передали осужденных
Террористы ЛНР впервые передали осужденных
&quot;Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину&quot; - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Фотограф показал красоту Азовского моря
Фотограф показал красоту Азовского моря
Видео
Все видео
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"
Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1350
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2349
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1494
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3087
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1215
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 23:35

ОБСЕ в Минске не смогла договориться об обмене пленными

  Комментировать
ОБСЕ в Минске не смогла договориться об обмене пленными
В ОБСЕ рассказали об обмене пленными. Фото: ТСН

Стороны конфликта в Украине не нашли общего языка в вопросе обмена пленными по формуле "всех на всех" установленных лиц.

"Этот вопрос обсуждался, но, к сожалению, стороны не могли по этому поводу найти общий язык", - заявил спецпредставитель ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик, сообщает Главком.

При этом спецпредставитель ОБСЕ констатировал, что в этом году не совершено ни одного обмена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБСЕ и Украина предложили ОРДЛО новогоднее перемирие

Накануне представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко по итогам заседания подгруппы в Минске заявила, что Россия в очередной раз отказалась менять своих граждан на украинских политзаключенных, среди которых предлагалось обменять и Станислава Клиха, которого удерживают в РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ОБСЕ в Минске не смогла договориться об обмене пленными». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 103591
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 47309
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 12887
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 12744
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
17
 1 Просмотров: 12636
Донбасс
В Украине посчитали переселенцев из оккупированных территорий
В Украине посчитали переселенцев из оккупированных территорий Просмотров: 567
Появились свежие новости о ситуации на Донбассе
Появились свежие новости о ситуации на Донбассе Просмотров: 990
Испытывают новую автоматизированную систему управления войск
Испытывают новую автоматизированную систему управления войск Просмотров: 405
Во Львовской колонии умер российский "ихтамнет"
Во Львовской колонии умер российский "ихтамнет" 2 Просмотров: 1854
ОБСЕ и Украина предложили ОРДЛО новогоднее перемирие
ОБСЕ и Украина предложили ОРДЛО новогоднее перемирие 1 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
117
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
22
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
8
Подервянский сказал, что думает о кацапах
7
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 32864
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua