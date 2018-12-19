ОБСЕ в Минске не смогла договориться об обмене пленными

В ОБСЕ рассказали об обмене пленными. Фото: ТСН

Стороны конфликта в Украине не нашли общего языка в вопросе обмена пленными по формуле "всех на всех" установленных лиц.

"Этот вопрос обсуждался, но, к сожалению, стороны не могли по этому поводу найти общий язык", - заявил спецпредставитель ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик, сообщает Главком.

При этом спецпредставитель ОБСЕ констатировал, что в этом году не совершено ни одного обмена.

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Накануне представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко по итогам заседания подгруппы в Минске заявила, что Россия в очередной раз отказалась менять своих граждан на украинских политзаключенных, среди которых предлагалось обменять и Станислава Клиха, которого удерживают в РФ.