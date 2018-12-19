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среда, 19 декабря 2018 14:39

Украина потребует у России освобождения пленных

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Украина потребует у России освобождения пленных
Наши требования неизменны деоккупация захваченных территорий и освобождение пленными - фото Ирина Геращенко

На последней в этом году встрече в Минске украинская сторона будет требовать у России обмена пленными.

Об этом сообщила вице-спикер парламента Ирина Геращенко в своем Facebook.

"Наши требования неизменны - деоккупация Донбасса, Черного и Азовского морей и Керченского пролива, немедленный допуск туда СММ ОБСЕ для осуществления мониторинга, освобождение всех украинских территорий, немедленное освобождение заложников (мы предлагаем осуществить увольнение в формате 23/23 и 66/19 уже 27 декабря), немедленный роспуск незаконных и нелегитимных "органов власти" в ОРДЛО", - пишет она.

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США поддерживают стремление Украины укрепить боеспособность Вооруженных сил, но ожидают, что военное положение в ряде областей страны не будет продлено.

"Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности Вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", - заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с председателем Верховной Рады Андрем Парубием.

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