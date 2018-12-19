США сделали заявление о военном положении в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1260
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1746
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
7 Просмотров: 927
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2547
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1494
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 468
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 837
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2304
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 324
Фото
Все фото
10
4
5
35
9
В Кропивницком прощались с погибшим 45-летним воином 79 ОДШБ
В Кропивницком прощались с погибшим 45-летним воином 79 ОДШБ
Самообеспечение &quot;республики&quot; не в приоритетах: высмеяли детище убитого Захарченко
Самообеспечение "республики" не в приоритетах: высмеяли детище убитого Захарченко
Террористы ЛНР впервые передали осужденных
Террористы ЛНР впервые передали осужденных
&quot;Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину&quot; - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Фотограф показал красоту Азовского моря
Фотограф показал красоту Азовского моря
Видео
Все видео
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"
Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1296
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2304
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1458
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2988
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 981
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 10:59

США сделали заявление о военном положении в Украине

  Комментировать
США сделали заявление о военном положении в Украине
Спецпредставитель США Курт Волкер надеется, что Украина не будет продлевать военное положение / фото: УНІАН

США поддерживают стремление Украины укрепить боеспособность Вооруженных сил, но ожидают, что военное положение в ряде областей страны не будет продлено.

"Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности Вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", - заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с председателем Верховной Рады Андрем Парубием.

При этом Волкер подчеркнул, что важно не продолжать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов.

Спецпредставитель США также высоко оценил принятие Верховной Радой закона о разминировании, а также подготовку законопроекта о закупках в оборонном секторе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий рассказал о встрече с Волкером

Курт Волкер сказал, что для США очевидно, что атака российских силовиков на украинские корабле вблизи Керченского пролива была абсолютно незаконной.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер отменил встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым из-за российской агрессии в Керченском проливе. Встреча должна была состояться в декабре в Москве, сообщил Волкер во время видеоконференции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США сделали заявление о военном положении в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

На продажу выставили самодельный компьютер

"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце

110 кг камней собрали во время высадки на Луну

Первую резиденцию Деда Мороза открыл Гройсман

Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 58056
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 18278
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света Просмотров: 17091
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 15014
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
11
 Просмотров: 14850
Донбасс
Житель Первомайска показал, как российские боевики "оживили" город
Житель Первомайска показал, как российские боевики "оживили" город
8
 Просмотров: 261
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
 Просмотров: 2322
СБУ на Донбассе обнаружила схрон с взрывчаткой возле школы
СБУ на Донбассе обнаружила схрон с взрывчаткой возле школы Просмотров: 333
Смертельное столкновение: легковушка влетела в грузовик
Смертельное столкновение: легковушка влетела в грузовик Просмотров: 135
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
31
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
7
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
4
Как изменились цены на продукты с начала года
3
Иерархов Московского патриархата уволили за участие в Объединительном соборе
2
Брию Блессинг отказались обслуживать на украинском языке в отеле
Голосов: 32857
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua