США сделали заявление о военном положении в Украине

Спецпредставитель США Курт Волкер надеется, что Украина не будет продлевать военное положение / фото: УНІАН

США поддерживают стремление Украины укрепить боеспособность Вооруженных сил, но ожидают, что военное положение в ряде областей страны не будет продлено.

"Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности Вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", - заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с председателем Верховной Рады Андрем Парубием.

При этом Волкер подчеркнул, что важно не продолжать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов.

Спецпредставитель США также высоко оценил принятие Верховной Радой закона о разминировании, а также подготовку законопроекта о закупках в оборонном секторе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий рассказал о встрече с Волкером

Курт Волкер сказал, что для США очевидно, что атака российских силовиков на украинские корабле вблизи Керченского пролива была абсолютно незаконной.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер отменил встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым из-за российской агрессии в Керченском проливе. Встреча должна была состояться в декабре в Москве, сообщил Волкер во время видеоконференции.