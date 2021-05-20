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четверг, 20 мая 2021 19:36

Львов в вышиванках: колоритные фото
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Львов присоединился к празднованию Дня вышиванки
Фото: Валерий Шмаков
Львовские статуи одели в вышиванки
Львов присоединился к празднованию Дня вышиванки
Львов присоединился к празднованию Дня вышиванки
Львов присоединился к празднованию Дня вышиванки

Львов присоединился к празднованию Дня вышиванки, который в Украине отмечают сегодня, 20 мая. По случаю праздника горожане оделись в вышитые рубашки и одежду с национальным орнаментом.

Также, традиционно в этот день в вышиванки одели античные статуи на площади Рынок (Нептуна, Амфитриту, Адониса, Диану) и фигуры львов-хранителей Ратуши. И крупнейшего льва города, которого установили к столетию ЗУНР.

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Кроме этого, чиновники Львовской областной государственной администрации и областного совета у памятника Вячеславу Чорновилу совместно исполнили Государственный гимн по случаю праздника.

Основательницей Всемирного дня вышиванки является журналистка 33-летняя Леся Воронюк родом из Черновцов. В 2006 году она начала День вышиванки, который отмечается ежегодно в третий четверг мая. Во время учебы на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Воронюк вместе с другими студентами решила надеть вышиванку на занятия.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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