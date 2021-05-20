Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео

Воины 93-ей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" создали красивый видеоролик. Скриншот с видео

По случаю Всемирного дня вышиванки, который отмечают ежегодно в третий четверг мая, воины 93-ей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" создали красивый видеоролик. Им, а также поздравлением поделились на своей Фейсбук-странице.

"С Днем вышиванки! Поздравляем всех, кто увлекается этнической вышитой украинской одеждой. А особенно военнослужащих! Ведь их глаза, привыкшие к камуфляжным будням, особенно радуются вышиванковому разнообразию. На видео - магические вышиванковые перевоплощениями от бойцов 93-ей бригады Холодный Яр" , - говорится в заметке.

Видео сразу собрало множество вкусов и положительных отзывов.

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Основательница Всемирного дня вышиванки и журналистка 33-летняя Леся Воронюк родом из Черновцов. В 2006 году она начала День вышиванки, который отмечается ежегодно в третий четверг мая. Во время учебы на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Воронюк вместе с другими студентами решила надеть вышиванку на занятия.