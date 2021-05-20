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четверг, 20 мая 2021 11:20

Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня

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Сегодня отмечают День вышиванки. Желающие отпраздновать его одеваются в вышитые рубашки. О них Gazeta.ua рассказала етнологиня Елена Щербань.

"Отделка украинцами одежды вышивкой имеет много общего с другими народами. Даже с азиатскими и африканскими. Им также свойственны крестик, кружок, точечка, черточка, волна и растительный орнамент. Это все следствие взаимовлияния. Какого-то унифицированного стиля или стандарта украинской вышиванки не существует. Каждый регион имеет свои особенности. Есть Борщевская черная вышивка и Полтавская белая. Западноукраинские вышиванки имеют более мелкий и густой декор, чем поднепровские.

На это все влияли географическое положение и климат. Вышиванки могут быть женскими, мужскими и детскими, будничными и праздничными, ритуальными или календарно-обрядовыми. Вышиванка свадебная или вышиванка на Пасху это две разные вещи. Похоронная, крестильная, на троицу, на Купала. Чем праздничней, тем имеет больше элементов и более яркая", - рассказывает Елена Щербань.

Некоторые традиции вышивания появились не так давно. Например, брокаровская вышивка, возникла в конце XIX в.

"Тогда украинки увидели мыло местной французской фирмы "Брокаръ и Ко". Оно было замотанное в бумагу и украшенное красно-черными розами. Мода вышивать их быстро распространилась по территории Украины", - объясняет етнолог.

Девушки готовили себе рубашки с юности - на свадьбу и "про запас" в скрыню. Когда шли в дом мужа, уже не было времени себе вышивать - делали это для детей и других членов семьи.

Автор: pinterest
  Полтавская "брокаровская" вышивка на праздничной рубашке
Полтавская "брокаровская" вышивка на праздничной рубашке

Для производства полотна выращивали коноплю и лен.

"Собирали летом, в ноябре-декабре мочили в пруду, сушили зимой. Получали пряжу из которого делали нитки для ткачества. Для отбеливания полотно целое лето мочили в реке, потом долго держали на солнце. Когда оно приобретало необходимый цвета - кроили и шили рубашки, вышивали. Полный цикл растягивался до двух лет.

Шили и вышивали рубашки преимущественно сами. Очень редко просили мать, бабушку или сестру. Но если в селе об этом узнавали, то могли сказать что ленивая и бездельница, а это в XIX в. было не модно. Бывало крепостные вышивали панад, а те могли друг у друга покупать их или выменивать. В ХХ веке началось промышленное производство вышитой одежды", - отмечает.

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Нити красили натуральными веществами.

"Выкапывали из земли желтоватую охру, срывали бузиновые ягоды, которые давали от зеленого до темно-синего и серого цветов, дубовую кору и червячков из под нее - красный, березовые почки и крапива - зеленый. Вываривали потом вымачивали. Цвета не имели сегодняшней кислотной яркости", - говорит Елена Щербань.

Культура ношения вышиванки пришла в Украину с эпохой президентства Виктора Ющенко.

"Именно он ввел моду на все украинские древности. Но не каждая вышиванка является вышиванкой, как и не каждая одежда с элементами вышивки является ею. Украинец часто надевает вышиванку какого-то китайского или иного производства, наряжает детей. Или же сам "гуглит" узоры и они ему нравятся, но не понимает их смыслов, к какому обряду относятся. Как будто молодежь делает себе тату. Нужно понимать что одеваем, зачем и куда.

Автор: vesti.ua
  Традиция Дня вышиванки зародилась во времена президентства Виктора Ющенко
Традиция Дня вышиванки зародилась во времена президентства Виктора Ющенко

О традиционной одежде вспоминаем только в День вышиванки или в День независимости. Люди знают, что это общая тенденция, потому что все так делают. Но если одеть вышиванку не значат, что ты стал украинцем или украинкой, или же наоборот - если не надел ее перестал или перестала ими быть. Должны разобраться, что это для нас значит и какую несет смысловую нагрузку", - считает исследовательница.

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Вышиванки в тренде, цена на них поднимается.

"Изготавливать вышиванку это бизнес, а носить, особенно подороже - больше хвастовство чем демонстрация принадлежности к чему-либо. Мы часто не знаем истории своего флага, герба, на знаем, кто изображен на национальной валюте. Люди не интересуются. А здесь вышиванка. Вышиванка, верба и калина это еще не Украина. Украина это язык, культура и история. Вышиванка является их частью. Современный украинец не совсем интересуется культурой, больше знает иностранного, хоть это и не плохо, но неправильно", - рассуждает етнолог.

В Украине не существует энциклопедии вышиванки - обобщенного, комплексного научного историко-культурного-художественного издания, которое сообщало бы об истории происхождения вышиванки, сколько ей лет, о значении узоров. Эта же проблема с борщом, пысанкарством, и тканием ковров. Эти вопросы открыты и надо дать на них ответы.

На территории Украины традиция украшать одежду вышивкой зародилась в элитарной среде. Крестьяне начали вышивать одежду в XIX веке. В литературе иногда можно прочитать о древности вышитой повседневной одежды, но это миф.

Известно шесть самых популярных техник вышивки - гладью, крестиком, низзю, прокалыванием, ползункаом и плетением. Первые орнаменты были геометрическими. Впоследствии появились изображения цветов и другие узоры.

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