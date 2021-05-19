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среда, 19 мая 2021 18:05

От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза

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За неделю до праздника спрос на вышиванки в Украине вырос втрое. 80% заказов - от женщин. В среднем вышиванки стоят 500 грн.

Автор: Елена Луценко
  В среднем вышитые рубашки стоят 500 гривен
В среднем вышитые рубашки стоят 500 гривен

"В прошлом году День вышиванки никак отразился на продажах. Был тотальный локдаун и людям просто некуда было пойти. А в этом году мы видим, активно покупают вышиванки детям для школы и садов. На 20% увеличился спрос на ленты для волос, обручи с цветами. Они стоят 50-80 гривен", - рассказал Gazeta.ua Александр Бондаренко, главный аналитик маркетплейса Bigl.ua.

Обруч с цветами, стилизованный под венок, стоит 120-150 грн. Вышиванки 650-2100 грн. Ожерелье можно приобрести за 40-60 грн. Вышитые детские платья - от 650 грн и дороже.

Автор: Елена Луценко
  Люди активно покупают вышиванки детям для школы и детсады
Люди активно покупают вышиванки детям для школы и детсады

Также вырос спрос на серьги, браслеты, сумки, многоразовые маски для лица с вышивкой. Стоят такие товары в среднем 150-200 грн.

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"Национальные элементы в одежде и аксессуарах уже много лет в тренде. Мастера добавляют их в спортивную одежду, украшения, рюкзаки, кошельки, блокноты ручной работы. Приобретают сумки для покупок с вышивкой крестиком или бисером. Также популярны серьги, кулоны и броши с микровышивкой", - говорит Ольга Костюк, руководитель площадки авторских товаров Crafta.ua.

Автор: Елена Луценко
  Вишиванки ручной работы для детей стоят от 900 гривен
Вишиванки ручной работы для детей стоят от 900 гривен

Кроме пышных венков, женщины покупают заколки для волос с цветами ручной работы. Популярны маки, васильки, пионы. Средняя стоимость - 100 грн.

20 мая в Украине будут отмечать День вышиванки. Праздник начала 2006 студентка из Черновцов Леся Воронюк. Ее вдохновил однокурсник Игорь Житарюк, который регулярно надевал вышиванку на пары. Девушка предложила студентам выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки. Впоследствии праздник приобрел популярность среди жителей Украины и диаспоры. Оно не является официальным. Дата проведения - третий четверг мая ежегодно.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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