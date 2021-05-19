"День вышиванки - это не только вышитые блузы, но и политический символ"

2006-го Леся Воронюк основала День вышиванки. Фото: предоставлено Лесей Воронюк

Основательница Всемирного дня вышиванки и журналистка 33-летняя Леся Воронюк родом из Черновцов. В 2006-м она основала День вышиванки, который отмечают ежегодно в третий четверг мая. Во время учебы на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Воронюк вместе с другими студентами решила надеть вышитую блузу на занятия.

Об этом она рассказала во время интервью Gazeta.ua.

"Для многих это было странно. 15 лет назад среди студентов была мода на американские и российские культурные продукты, фильмы, певцов. Мы в вышитых блузках выглядели маргинально. Те, кто считал себя прогрессивными, думали, что мы приехали из села. В тот день могли услышать от других: надевать вышиванку - это еще не быть украинцем. Иногда говорили: "Вместо того, чтобы носить вышиванки, лучше бы чем-то занялись: цемент мешали или картошку сажали". Такое можно услышать и сейчас. В начале инициативы критика может сломать. Но мы тогда интуитивно поняли, что решение надеть вышиванку - правильное", - вспоминала журналистка.

В последующие годы к этой акции присоединился весь университет и другие вузы. Впоследствии в мероприятии приняла участие вся страна.

"Праздник разрастался благодаря молодежи и студенчеству, которые были основной динамической силой Дня вышиванки. В 2010 году в Черновцах мы установили рекорд по количеству людей, одетых в вышиванки. Тогда на городской площади собрались более четырех тысяч черновчан. 15 лет назад в праздновании приняли участие несколько десятков человек, а в прошлом году праздник отмечали в более чем 100 странах мира.

В Украине нет города или села, где не отмечают День вышиванки. Даже во временно оккупированных Крыму и Донбассе крымские татары и проукраинские активисты поддерживают праздник. Это уже - их политическая позиция. День вышиванки - это теперь не только красивые вышитые блузы, но и политический символ", - рассказала Воронюк.

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Полный текст интервью с Воронюк читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

Бренд этноодежды ETNODIM опубликовал трогательное видео ко Дню вышиванки. В нем размышляли, о чем вышиванка, перечисляя различные моменты из жизни людей. Особенно ностальгию вызывает нарезка из старых видео.