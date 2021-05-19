"День вышиванки - это не только вышитые блузы, но и политический символ"

 
Ексклюзивы
1/5
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 108
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Просмотров: 189
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как вовремя распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как вовремя распознать инфаркт
Просмотров: 234
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 234
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 630
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 711
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1197
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
1 Просмотров: 207
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2106
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Просмотров: 648
Фото
Все фото
17
15
8
10
9
&quot;Нет&quot; пластиковым пакетам: Украинские школьники массово шьют экосумки
"Нет" пластиковым пакетам: Украинские школьники массово шьют экосумки
&quot;Лучше бы этих ветеранов не было&quot; — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Киевские выпускники попрощались со школой: кадры с последнего звонка
Киевские выпускники попрощались со школой: кадры с последнего звонка
Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото
Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото
Парк Киева украсил самый длинный в Украине мурал: фото рекордсмена
Парк Киева украсил самый длинный в Украине мурал: фото рекордсмена
Видео
Все видео
"Полтора года без инструмента" - Антоненко сыграл на подаренной активистами гитаре
"Полтора года без инструмента" - Антоненко сыграл на подаренной активистами гитаре
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
О танках, Маланке и о "могилянке". Вот о чем моя вышиванка: бренд этноодежды растрогал накануне праздника
О танках, Маланке и о "могилянке". Вот о чем моя вышиванка: бренд этноодежды растрогал накануне праздника
Интервью
1/5
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как вовремя распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как вовремя распознать инфаркт
Просмотров: 234
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 531
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 351
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 234
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 270
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 мая 2021
Просмотров: 495
Не запити б
У жовтні я святкував день народження. Запросив колег. Першим прийшов заступник головного редактора. Дістав пляшку віскі і став виголошувати промову. ...
среда, 19 мая 2021 15:06

"День вышиванки - это не только вышитые блузы, но и политический символ"

  Комментировать
&quot;День вышиванки - это не только вышитые блузы, но и политический символ&quot;
2006-го Леся Воронюк основала День вышиванки. Фото: предоставлено Лесей Воронюк

Основательница Всемирного дня вышиванки и журналистка 33-летняя Леся Воронюк родом из Черновцов. В 2006-м она основала День вышиванки, который отмечают ежегодно в третий четверг мая. Во время учебы на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Воронюк вместе с другими студентами решила надеть вышитую блузу на занятия.

Об этом она рассказала во время интервью Gazeta.ua.

"Для многих это было странно. 15 лет назад среди студентов была мода на американские и российские культурные продукты, фильмы, певцов. Мы в вышитых блузках выглядели маргинально. Те, кто считал себя прогрессивными, думали, что мы приехали из села. В тот день могли услышать от других: надевать вышиванку - это еще не быть украинцем. Иногда говорили: "Вместо того, чтобы носить вышиванки, лучше бы чем-то занялись: цемент мешали или картошку сажали". Такое можно услышать и сейчас. В начале инициативы критика может сломать. Но мы тогда интуитивно поняли, что решение надеть вышиванку - правильное", - вспоминала журналистка.

В последующие годы к этой акции присоединился весь университет и другие вузы. Впоследствии в мероприятии приняла участие вся страна.

"Праздник разрастался благодаря молодежи и студенчеству, которые были основной динамической силой Дня вышиванки. В 2010 году в Черновцах мы установили рекорд по количеству людей, одетых в вышиванки. Тогда на городской площади собрались более четырех тысяч черновчан. 15 лет назад в праздновании приняли участие несколько десятков человек, а в прошлом году праздник отмечали в более чем 100 странах мира.

В Украине нет города или села, где не отмечают День вышиванки. Даже во временно оккупированных Крыму и Донбассе крымские татары и проукраинские активисты поддерживают праздник. Это уже - их политическая позиция. День вышиванки - это теперь не только красивые вышитые блузы, но и политический символ", - рассказала Воронюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Могу определить вишиванку по орнаменту" - этнограф Роксоляна Шимчук

Полный текст интервью с Воронюк читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

Бренд этноодежды ETNODIM опубликовал трогательное видео ко Дню вышиванки. В нем размышляли, о чем вышиванка, перечисляя различные моменты из жизни людей. Особенно ностальгию вызывает нарезка из старых видео.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"День вышиванки - это не только вышитые блузы, но и политический символ"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

В США украинского нардепа назвали агентом России

Самое читаемое
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 19143
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 11034
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 9873
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 5346
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру Просмотров: 4779
Общество
Профиль Ленина и пионеры - депутат от "Батькивщины" поздравила ураинцев с коммунистическим праздником
Профиль Ленина и пионеры - депутат от "Батькивщины" поздравила ураинцев с коммунистическим праздником Просмотров: 27
В МИД рассказали, как будут эвакуировать украинцев из Сектора Газа
В МИД рассказали, как будут эвакуировать украинцев из Сектора Газа Просмотров: 81
Дожди понемногу отступают: где завтра будет сухо
Дожди понемногу отступают: где завтра будет сухо Просмотров: 153
Пенсию можно будет получить онлайн. Новые функции в приложении "Дія"
Пенсию можно будет получить онлайн. Новые функции в приложении "Дія" Просмотров: 117
"Полтора года без инструмента" - Антоненко сыграл на подаренной активистами гитаре
"Полтора года без инструмента" - Антоненко сыграл на подаренной активистами гитаре
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
11
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
8
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
6
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
5
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
1
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
Голосов: 56263
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть