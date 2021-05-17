О танках, Маланке и о "могилянке". Вот о чем моя вышиванка: бренд этноодежды растрогал накануне праздника

Ко Дню вышиванки ETNODIM опубликовал трогательное видео. Фото: facebook.com/etnodim

Бренд этноодежды ETNODIM опубликовал трогательное видео ко Дню вышиванки, который в Украине каждый год празднуют 20 мая.

В нем розмышляли, о чем вышивка, перечисляя различные моменты из жизни людей. Особенно ностальгию вызывает нарезка из старых видео.

"Когда-то давно украинцы оказывали каждому символу вышиванки сакральное значение. Ромб с точкой посередине символизировал засеянное поле, а фигурка лошадки отвечала за здоровую скот и благополучие. О чем мы создали вышиванки сегодня? О каждом из нас", - говорится в подписи к видео.

В сеть выложили фото вышитых рубашек из Волыни. Они славились геометрическими узорами, четкими и несложными по композиции. Эта старинная одежда отличается тем, что большинство вышиванок в этом крае выкраивались ножом, а воротники в таких нарядах были выкладними. Они прищепливались запонками из олова со стеклом или "жичками" - шерстяными полосками красного или зеленого цвета.