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среда, 31 марта 2021 14:44

Чем особенная вышивка Волыни
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Вышивка на Волыни имела свои традиционные особенности
Фото: facebook.com/volyncentre/
Вышивка на Волыни имела свои традиционные особенности
Вышивка на Волыни имела свои традиционные особенности
Вышивка на Волыни имела свои традиционные особенности
Вышивка на Волыни имела свои традиционные особенности

Показали, как вышивали одежду на Волыни.

"Волынская вышивка славилась своими геометрическими узорами, четкими и несложными по композиции. Эта старинная одежда отличается тем, что большинство вышиванок в этом крае выкраивались ножом, а воротники в таких нарядах были выкладнимы. Они прищепливались запонками из олова со стеклом или "жичкамы" - шерстяными полосками красного или зеленого цвета", - пишет Вишиванка.net

Крой мужских и женских рубашек принципиально не отличался, но все же существовали свои особенности.

"По нанесению орнамента можно было идентифицировать молодых ребят - владельцев вышитого наряда: их рубашки расшитые на воротнике, пазухе и чехлах. Женские же рубашки были более длинными, чем у мужчин: по щиколотку. Расшивались вставки, рукава, иногда воротник и пазуха. Для этого использовали преимущественно красные нити с вкраплениями черных красок. А чего стоят одни только названия, иногда романтические, иногда экзотические: "хмелик", "хрести гречкою", "безконечник", "кукурузка", "огірочки на дві половинки", "кошички", "баранячі роги", "сокирки", "копита", "сливочуки", "дубове листя", "рутка", "очка", "ягідки", "цимбали", "звізди".

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Женские рубашки плотно присобирали вокруг шеи, украшали аксессуарами. Мужской гардероб был более сдержанным.

В регионе также существовали традиции украшать рубашки узорчатым ткачеством. Под его влиянием образовалась техника шитья, которую называют занизуванням. Вышивальная нить протягивалась через всю длину орнамента, как в шве "вперед иголку". Согласно орнаменту, вишивалась горизонтальными параллельными стежками справа налево до конца ряда, а затем в обратном направлении.

Популярную красную или насыщенную вишневую краску обычно оттеняли синим или черным цветом. А геометрические или растительные орнаменты часто украшали всю площадь рукава.

Впервые мир с украинской вышивкой познакомила этнограф Ольга Косач, известная под псевдонимом Олена Пчилка. В 1878 году на всемирной выставке, проходившей в Париже, она представила свою работу "Украинскій народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки".

Издание насчитывало около 300 образцов узоров для вышивки в разных техниках: "занизування", "настилування" та "вирізування", "хрестик" и другие. Кроме демонстрации и детального описания этих техник, Олена Пчилка ставила задачу выяснить, насколько орнаментика украинского народа самобытна, насколько много в ней заимствованных элементов.

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