Чем особенная вышивка Волыни

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Показали, как вышивали одежду на Волыни.

"Волынская вышивка славилась своими геометрическими узорами, четкими и несложными по композиции. Эта старинная одежда отличается тем, что большинство вышиванок в этом крае выкраивались ножом, а воротники в таких нарядах были выкладнимы. Они прищепливались запонками из олова со стеклом или "жичкамы" - шерстяными полосками красного или зеленого цвета", - пишет Вишиванка.net

Крой мужских и женских рубашек принципиально не отличался, но все же существовали свои особенности.

"По нанесению орнамента можно было идентифицировать молодых ребят - владельцев вышитого наряда: их рубашки расшитые на воротнике, пазухе и чехлах. Женские же рубашки были более длинными, чем у мужчин: по щиколотку. Расшивались вставки, рукава, иногда воротник и пазуха. Для этого использовали преимущественно красные нити с вкраплениями черных красок. А чего стоят одни только названия, иногда романтические, иногда экзотические: "хмелик", "хрести гречкою", "безконечник", "кукурузка", "огірочки на дві половинки", "кошички", "баранячі роги", "сокирки", "копита", "сливочуки", "дубове листя", "рутка", "очка", "ягідки", "цимбали", "звізди".

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Женские рубашки плотно присобирали вокруг шеи, украшали аксессуарами. Мужской гардероб был более сдержанным.

В регионе также существовали традиции украшать рубашки узорчатым ткачеством. Под его влиянием образовалась техника шитья, которую называют занизуванням. Вышивальная нить протягивалась через всю длину орнамента, как в шве "вперед иголку". Согласно орнаменту, вишивалась горизонтальными параллельными стежками справа налево до конца ряда, а затем в обратном направлении.

Популярную красную или насыщенную вишневую краску обычно оттеняли синим или черным цветом. А геометрические или растительные орнаменты часто украшали всю площадь рукава.

Впервые мир с украинской вышивкой познакомила этнограф Ольга Косач, известная под псевдонимом Олена Пчилка. В 1878 году на всемирной выставке, проходившей в Париже, она представила свою работу "Украинскій народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки". Издание насчитывало около 300 образцов узоров для вышивки в разных техниках: "занизування", "настилування" та "вирізування", "хрестик" и другие. Кроме демонстрации и детального описания этих техник, Олена Пчилка ставила задачу выяснить, насколько орнаментика украинского народа самобытна, насколько много в ней заимствованных элементов.