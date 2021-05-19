Самые богатые - у невест, уникальные - у повстанцев. Что следует знать об истории вышиванок

 
Ексклюзивы
1/5
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 603
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 378
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 270
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 261
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 801
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 729
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1215
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
1 Просмотров: 207
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2115
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Просмотров: 657
Фото
Все фото
4
10
10
5
24
Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана
Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото
Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото
Исследовали древнее захоронение, вырезанное в скале
Исследовали древнее захоронение, вырезанное в скале
Показали вещи заключенных &quot;Стрыйской Бастилии&quot;, где сидел Степан Бандера
Показали вещи заключенных "Стрыйской Бастилии", где сидел Степан Бандера
Видео
Все видео
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
Мужчина копал колодец и наткнулся на человеческий скелет
Мужчина копал колодец и наткнулся на человеческий скелет
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду - что с нами сделает глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что с нами сделает глобальное потепление
Просмотров: 423
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 270
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 531
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 351
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 234
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
Просмотров: 45
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
среда, 19 мая 2021 17:53

Самые богатые - у невест, уникальные - у повстанцев. Что следует знать об истории вышиванок

  Комментировать

20 мая отмечают День вышиванки. Начали праздник 2006-го. Желающие отметить его одеваются в вышитые рубашки.

Gazeta.ua собрала малоизвестные факты о традиционном украинском одежду.

На территории Украины традиция украшать одежду вышивкой зародилась в элитарной среде. Крестьяне начали вышивать одежду в XIX веке. В литературе иногда можно прочитать о древности вышитой повседневной одежды, но это миф.

"Когда я начала интересоваться вопросом давности вышивки, конечно, читала всех, кто об этом писал. И вот читаю об этих вышивальных школах. Есть две даты - 1086 и 1198-й. И там такие очень хитрые ссылки - где-то есть ссылка на Татищева (российский историк Василий Татищев - Gazeta.ua), где-то есть ссылки на летопись. Мы читаем Татищева - и не видим там ничего о школах. При этом в упоминании 1086 года он вообще о вышивке не пишет. Он пишет, что Анка-Янка была в монастыре, по монастырскому чину какие-то потребности производила. Словом, нет ничего о вышивке", - считает культуролог Оксана Космина.

Автор: commons.wikimedia.org
  «Из леса». Антонина Маевская. 1893 год
«Из леса». Антонина Маевская. 1893 год

Казаки надевали нательную рубашку под свитку или кафтан. В такой одежде было видно только верхнюю часть вышивки. Изображать казаков в вышиванках начали позже.

Известно шесть самых популярных техник вышивки - гладью, крестиком, низзю, прокалыванием, ползункаом и плетением. Первые орнаменты были геометрическими. Впоследствии появились изображения цветов и другие узоры.

Узоры украинской вышивки собирала Елена Пчилка. Альбом "Украинский народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки" она издала в Киев в 1876 году. Указывает, что украинская вышивка не содержит четких символов. Какой-то смысл в вышивку могли вкладывать вышивальщицы. Но придумывать смысл символов на вышивках начали в позднее время.

Автор: volart.com.ua
  Узоры из коллекции Елены Пчилки
Узоры из коллекции Елены Пчилки

Женские рубашки были более декорированные. Во время работы вышиванки не надели. Выбирали обычный грубую одежду с минимальным декором. Самые богатые рубашки были свадебные и те, которые надевали девушки на выданье.

Традицию носить вышиванку с пиджаком распространил писатель Иван Франко. "Это были почти все подарки его приятелей, подруг, сотрудников не только из Западной Украины, но и из Великой Украины. Между этими рубашками была рубашка от Елены Пчилки, от Трегубовой, Альбрант, Алчевской, Кобринской, Ульяны Кравченко, Бохенского и многих других", - вспоминала его дочь Анна.

Автор: Фотографії старого Львова
 

Вышиванки носили Леся Украинка, Борис Гринченко, Марко Кропивницкий, Михаил Грушевский. В 1920-х годах, во время украинизации, украинские рубашки были модные в СССР.

В Музее освободительной борьбы Украины во Львове есть вышитая рубашка из шелковой парашютной ткани связочного Заграничных Частей ОУН под псевдонимом "Бомба". В тюрьме на Лонцкого сохраняют вышитую рубашку Надежды Мудрой. Женщина вышила ее на Колыме, где отбывала срок заключения и ссылку за участие в освободительной борьбе против советской оккупации.

Автор: Валерий Шмаков
  Вышитая рубашка из шелка парашюта связочного Заграничных Частей ОУН "Бомбы"
Вышитая рубашка из шелка парашюта связочного Заграничных Частей ОУН "Бомбы"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О танках, Маланке и о "могилянке". Вот о чем моя вышиванка: бренд этноодежды растрогал накануне праздника

Андрей Шевченко стал первым телеведущим, который одел на эфир вышиванку. 21 ноября 2004 года он открыл телемарафон "Ночь выборов" на "5 канале".

Наибольшую вышиванку сделали в Ковеле на Волыни в 2018 году. На нее ушло 36 м ткани, манишка имеет размеры 180 на 80 см. Над рубашкой течение года работали люди из разных областей Украины.

Основательница Всемирного дня вышиванки и журналистка 33-летняя Леся Воронюк родом из Черновцов. В 2006 году она начала День вышиванки, который отмечается ежегодно в третий четверг мая. Во время учебы на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Воронюк вместе с другими студентами решила надеть вышиванку на занятия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самые богатые - у невест, уникальные - у повстанцев. Что следует знать об истории вышиванок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

Возле Киева открыли новый терминал аэропорта

Киевлянка вышла за короля

Самое читаемое
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 11115
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 10251
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 5490
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру Просмотров: 4905
&quot;Как закалялась мразь&quot;. Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
 1 Просмотров: 3474
История
Правоохранители нашли похищенные фрески
Правоохранители нашли похищенные фрески Просмотров: 99
Создали онлайн-архив старинных украинских песен
Создали онлайн-архив старинных украинских песен Просмотров: 72
Возле Киева открыли новый терминал аэропорта
Возле Киева открыли новый терминал аэропорта
 Просмотров: 189
Киевлянка вышла за короля
Киевлянка вышла за короля
 Просмотров: 414
Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана
Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана
4
 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
8
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
7
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
2
Уволили преподавателя, который назвал украинский язык "псячим"
1
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1
Украина может войти в пятерку финалистов на Евровидении
Голосов: 1243
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть