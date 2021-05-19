Самые богатые - у невест, уникальные - у повстанцев. Что следует знать об истории вышиванок

20 мая отмечают День вышиванки. Начали праздник 2006-го. Желающие отметить его одеваются в вышитые рубашки.

Gazeta.ua собрала малоизвестные факты о традиционном украинском одежду.

На территории Украины традиция украшать одежду вышивкой зародилась в элитарной среде. Крестьяне начали вышивать одежду в XIX веке. В литературе иногда можно прочитать о древности вышитой повседневной одежды, но это миф.

"Когда я начала интересоваться вопросом давности вышивки, конечно, читала всех, кто об этом писал. И вот читаю об этих вышивальных школах. Есть две даты - 1086 и 1198-й. И там такие очень хитрые ссылки - где-то есть ссылка на Татищева (российский историк Василий Татищев - Gazeta.ua), где-то есть ссылки на летопись. Мы читаем Татищева - и не видим там ничего о школах. При этом в упоминании 1086 года он вообще о вышивке не пишет. Он пишет, что Анка-Янка была в монастыре, по монастырскому чину какие-то потребности производила. Словом, нет ничего о вышивке", - считает культуролог Оксана Космина.

Автор: commons.wikimedia.org «Из леса». Антонина Маевская. 1893 год

Казаки надевали нательную рубашку под свитку или кафтан. В такой одежде было видно только верхнюю часть вышивки. Изображать казаков в вышиванках начали позже.

Известно шесть самых популярных техник вышивки - гладью, крестиком, низзю, прокалыванием, ползункаом и плетением. Первые орнаменты были геометрическими. Впоследствии появились изображения цветов и другие узоры.

Узоры украинской вышивки собирала Елена Пчилка. Альбом "Украинский народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки" она издала в Киев в 1876 году. Указывает, что украинская вышивка не содержит четких символов. Какой-то смысл в вышивку могли вкладывать вышивальщицы. Но придумывать смысл символов на вышивках начали в позднее время.

Автор: volart.com.ua Узоры из коллекции Елены Пчилки

Женские рубашки были более декорированные. Во время работы вышиванки не надели. Выбирали обычный грубую одежду с минимальным декором. Самые богатые рубашки были свадебные и те, которые надевали девушки на выданье.

Традицию носить вышиванку с пиджаком распространил писатель Иван Франко. "Это были почти все подарки его приятелей, подруг, сотрудников не только из Западной Украины, но и из Великой Украины. Между этими рубашками была рубашка от Елены Пчилки, от Трегубовой, Альбрант, Алчевской, Кобринской, Ульяны Кравченко, Бохенского и многих других", - вспоминала его дочь Анна.

Автор: Фотографії старого Львова

Вышиванки носили Леся Украинка, Борис Гринченко, Марко Кропивницкий, Михаил Грушевский. В 1920-х годах, во время украинизации, украинские рубашки были модные в СССР.

В Музее освободительной борьбы Украины во Львове есть вышитая рубашка из шелковой парашютной ткани связочного Заграничных Частей ОУН под псевдонимом "Бомба". В тюрьме на Лонцкого сохраняют вышитую рубашку Надежды Мудрой. Женщина вышила ее на Колыме, где отбывала срок заключения и ссылку за участие в освободительной борьбе против советской оккупации.

Автор: Валерий Шмаков Вышитая рубашка из шелка парашюта связочного Заграничных Частей ОУН "Бомбы"

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Андрей Шевченко стал первым телеведущим, который одел на эфир вышиванку. 21 ноября 2004 года он открыл телемарафон "Ночь выборов" на "5 канале".

Наибольшую вышиванку сделали в Ковеле на Волыни в 2018 году. На нее ушло 36 м ткани, манишка имеет размеры 180 на 80 см. Над рубашкой течение года работали люди из разных областей Украины.

Основательница Всемирного дня вышиванки и журналистка 33-летняя Леся Воронюк родом из Черновцов. В 2006 году она начала День вышиванки, который отмечается ежегодно в третий четверг мая. Во время учебы на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Воронюк вместе с другими студентами решила надеть вышиванку на занятия.