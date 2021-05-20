"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок

Фото: предоставила Марина Максымив

Сегодня - Всемирный день вышиванки. Желающие отметить праздник одеваются в вышитую одежду. Певица Доцька, настоящее имя которой Марина Максымив, рассказала корреспонденту Gazeta.ua о выборе вышиванок и их место в ее гардеробе.

"На детских фото я, еще совсем крошечная, в вышитой одежде. Ее для меня покупала мама и вышивала бабушка. На каждый праздник или в церковь я обязательно надевала вышиванку. И всегда они были какие-то оригинальные, необычные", - рассказала певица.

В гардеробе Марина имеет около 30 вышиванок.

"Каждая из них имеет свою историю и этим особая. Не могу сказать, что есть любимая. Конечно, на определенный период любимой становится самая новая. Ведь я придирчиво выбираю вышиванку, большое значение имеет ткань и узор. Поэтому, когда она у меня появляется, то это обязательно что-то особенное, однозначно рада последней", - призналась Доцька.

Иногда девушка может подобрать вышиванку на подарок.

"Если нужно что-то подарить человеку, живущему за границей, то, конечно, это будет вышивка – как память об Украине. Но любому ее не подаришь. Надо хорошо знать человека, ведь зачем дарить, если потом ее носить никто не будет. Мы же закладываем в подарок определенный смысл, и не хочется, чтобы им пренебрегли".

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Марина признается, что для каждого сценического образа подбирает вышитый одежду.

"Больше двух последних лет все мои вышиванки приобретенные специально для какого-то события. Это связано с моим сценическим образом, потому что для съемок каждого нового видео или какого-то мероприятия нужна новая одежда. В последнее время мне дарят вышиванки их производители, а я со своей стороны делаю им рекламу. Но договариваюсь, что выбирать буду я. Для меня это особенная, сакральная одежда, поэтому подхожу к этому серьезно.

Когда-то могла одеть вышиванку просто так и носить ее почти каждый день. Сейчас этого не делаю, потому эта одежда имеет для меня огромное значение и не хочется ее обесценивать. Кроме того, когда одеваюсь в свои вышиванки, а они у меня яркие, то привлекаю к ​​себе много внимания.

Мечтаю о борщевской вышиванке и рубашке, вышитой бисером. Но пока таких у меня нет", - поделилась Марина.

16 лет назад Марина Максимов создала радиопроект Baba music Docka production и сценический образ - Баба Доцька. Наибольшую популярность певице принесла пародия на Siren Song исполнительницы Maruv. Позже появились работы "Вісілє", "Зачепило," Та ну" и другие. Марина Максимов ведет программы на радиостудии "Сяйво" и телерадиокомпании "НТК".