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четверг, 20 мая 2021 17:33

Вышиванки на деревьях, голые ноги и бахрома: украинские звезды продемонстрировали национальную одежду
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В День вышиванки украинские звезды наперебой демонстрируют себя в национальной одежде и поздравляют поклонников с праздником через социальные сети. Gazeta.ua собрала самые яркие фотографии знаменитостестей.

Одной из первых появилась в бело-изумрудном платья-вышиванке Светлана Тарабарова. Кстати, наряд певицы прекрасно гармонирует с ярким цветом ее волос.

Автор: Instagram.com/tarabarova
  Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками
Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками

Ирина Федишин поздравила своих подписчиков с праздником и опубликовала фотографию, на которой позирует в красочной вышиванке на фоне природы.

Автор: Instagram.com/irynafedyshyn
  Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками
Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками

Наталья Могилевская выбрала необычное платье. Звезда появилась в вышитом платья оранжевых цветов с бахромой.

"С Днем вышиванки! Это наш генетический код, это символ красоты, здоровья и счастья. Семейная память и традиция, которую важно изучать, распространять, поэтому еще в каждом рисунке и обрядах огромная всемирная мудрость", - написала Могилевская под фото.

Автор: Instagram.com/nataliya_mogilevskaya
  Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками
Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками

Злата Огневич показалась в нежной белой вышиванке и поделилась семейными воспоминаниями.

"Папа. Крым. Вечер. Раскрыта на столе книга о казачестве, где идет речь и про отцовский род. Я помню, как он меня к себе позвал и читал отрывок из той книги. И я помню свои ощущения: радость, удивление, восхищение и горячее волнения. Быть украинцем - это состояние души. И я счастлива находиться в таком состоянии ", - чувственно написала Огневич.

Автор: Instagram.com/zlata.ognevich
  Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками
Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками

Руслана Лыжичко показала не только вышиванку, но и свои голые ноги.

"Первые орнаменты века или тысячелетия назад мы создавали для себя будущих, чтобы знать кто мы, откуда мы и для чего мы. Это простая подсказка самим себе. Подсказка, которую мы сейчас воспринимаем как арт или этноизмерение. На самом деле наши орнаменты содержат бесценную информацию - о нас и о Вселенной ", - поделилась соображениями Руслана.

Автор: Instagram.com/ruslana.lyzhychko
  Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками
Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками

Звездные супруги, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, также поделились яркими фотографиями.

"С Днем вышиванки! В моей коллекции уже немало различных вышиванок, старинных и современных, платьев с национальными мотивами и рубашек с заложенным в вышивку содержанием. Я рада, что дизайнеры снова и снова обращаются к традиционной вышивке и делают ее модной во всем мире. Вышивка - еще одна наша гордость и круто, что украинцы носят ее не только на праздники ", - написала Осадчая.

Автор: Instagram.com/kosadcha
  Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками
Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками

Дзидзьо удивил фанатов оригинальной фотографией, на которой развесил свою коллекцию вышиванок на деревьях.

"Поздравляю всех с Днем вышиванки. В ней наш генетический код нации! Каждая из них особенная и неповторимая!", - написал он.

Автор: Instagram.com/dzidzio
  Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками
Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками

Анастасия Приходько появилась в голубом вышитом платье и спросила у своих поклонников, что для них значит этот праздник.

Автор: Instagram.com/prykhodko_official
  Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками
Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками

Олег Скрипка опубликовал фотографию, на которой позирует в черной вышиванке и заметил, что приятно сегодня видеть такой красочный Instagram.

Автор: Instagram.com/o.skrypka
  Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками
Украинские звезды украсили сеть яркими вышиванками

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20 мая в Украине будут отмечать День вышиванки. Праздник начала 2006 студентка из Черновцов Леся Воронюк. Ее вдохновил однокурсник Игорь Житарюк, который регулярно надевал вышиванку на пары. Девушка предложила студентам выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки. Впоследствии праздник приобрел популярность среди жителей Украины и диаспоры. Оно не является официальным. Дата проведения - третий четверг мая ежегодно.

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