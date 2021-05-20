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четверг, 20 мая 2021 13:10

Симиренко заказывали вышиванки в киевских монастырях

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Ко Дню вышиванки Музей семьи Симиренко и Gazeta.ua предлагают посмотреть фото женщин из династии выдающихся предпринимателей и садоводов.

Владельцы фирмы "Братья Яхненко и Симиренко" в XIX в. на работе и дома общались только на украинском. Об уважительном отношении ко всему украинскому писали друзья семьи Тарас Шевченко и Павел Чубинский.

В письмах и воспоминаниях Симиренков есть упоминания о любви к народным одежде и обычаям. Это доказывают снимки, которые сохранились до нашего времени. На одном из них дочь Льва Симиренко Татьяна. Она одета в вышиванку. Это фото начала ХХ в., когда она имела около 20 лет. Тогда же было время, когда все украинское запрещалось.

Автор: Музей семьи Симиренко
  Дочь Льва Симиренко Татьяна, начало ХХ в.
Дочь Льва Симиренко Татьяна, начало ХХ в.

За чрезмерную любовь к Украине коммунисты расстреляли ее мужа Владимира Симиренка. Женщина с дочерью и сыном спаслись, уехав за границу. Там ее дети, Татьяна и Олекса, поддерживали традиции.

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Это доказывает следующая фотография. Когда Татьяна выдавала замуж дочь Наталью в Канаде в 1970-х, то делала это по украинским обычаям.

Автор: Музей семьи Симиренко
  Внучка Льва Симиренко Татьяна (справа) выдает замуж дочь Наталью в Канаде
Внучка Льва Симиренко Татьяна (справа) выдает замуж дочь Наталью в Канаде
20 мая отмечают День вышиванки. Начали праздник 2006-го. Желающие отметить его одеваются в вышитые рубашки.
На территории Украины традиция украшать одежду вышивкой зародилась в элитарной среде. Крестьяне начали вышивать одежду в XIX веке. В литературе иногда можно прочитать о древности вышитой повседневной одежды, но это миф.
"Когда я начала интересоваться вопросом давности вышивки, конечно, читала всех, кто об этом писал. И вот читаю об этих вышивальных школах. Есть две даты - 1086 и 1198-й. И там такие очень хитрые ссылки - где-то есть ссылка на Татищева (российский историк Василий Татищев - Gazeta.ua), где-то есть ссылки на летопись. Мы читаем Татищева - и не видим там ничего о школах. При этом в упоминании 1086 года он вообще о вышивке не пишет. Он пишет, что Анка-Янка была в монастыре, по монастырскому чину какие-то потребности производила. Словом, нет ничего о вышивке", - считает культуролог Оксана Космина.
Автор: Ольга Осипенко
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