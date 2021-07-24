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воскресенье, 25 июля 2021 09:07

Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
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Во дворике львовской Ратуши заработал бесплатная фан-зона
Фото: Валерий Шмаков
Вход в дворик Ратуши украсили портретами украинских спортсменов
Скалолазания - новый вид спорта в программе Игр ХХХІІ Олимпиады
Фан-зона работает ежедневно с 10:00 до 17:00
Для посетителей действуют локации настольного тенниса, бадминтона, киберспорта и скалолазания

Во дворике львовской Ратуши заработала бесплатная фан-зона Lviv Olympic Space, где транслируют соревнования Олимпийских Игр-2020 в Токио. Львовяне и гости города приходят сюда вместе болеть за украинских спортсменов.

Фан-зона работает ежедневно с 10:00 до 17:00. Во дворике ратуши действует ряд развлекательных зон, а также происходят различные события.

В частности, на сцене с большим экраном освещается актуальная информация по Олимпиаде. Происходят прямые включения с спортсменами, тренерами, официальными представителями Олимпийской сборной Токио.

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Для посетителей действуют локации настольного тенниса, бадминтона, киберспорта и скалолазания (новый вид спорта в программе Игр ХХХІІ Олимпиады).

Также продают еду, напитки и спортивные товары. Вход в дворик Ратуши украсили портретами украинских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх.

Для энтузиастов действует уголок японской культуры. Здесь можно узнать что-то новое о японском языке, попробовать себя в искусстве оригами и провести чайную церемонию.

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.

На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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