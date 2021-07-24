Украина получила первую медаль на Олимпиаде

Дарья Билодид получила бронзовую медаль. Фото: Reuters

Украинская дзюдоистка 20-летняя Дарья Билодид получила бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020.

Она победила в поединке за третье место. Поборола Ширу Ришон из Израиля. Украинка победила иппоном в конце схватки, передает ТСН.

Билодид выступала в весовой категории до 48 кг. В финал ее не пустила чемпионка мира 2017 года, японка Фуна Тонако. Смогла выполнить удержание в дополнительное время.

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В 1/8 финала Билодид победила сербку Милицу Николич. В 1/4 финала одолела Катарину Косту из Португалии.

В финале Тонако встретится с чемпионкой Европы Дистрией Красники из Косово. В этом году Билодид не выиграла ни одного турнира. В прошлом году она была признана лучшей дзюдоисткой мира.