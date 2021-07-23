Как в Токио открывали Олимпийские игры - фоторепортаж

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В Токио состоялось открытие Олимпийских игр.

Олимпиада в Японии должна была состояться в прошлом году, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

Организаторы полностью запретили зрителям посещать мероприятия. В Токио объявили чрезвычайное положение из-за пандемии.

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Во время церемонии открытия над Олимпийским стадионом дроны сформировали очертания планеты Земля. Прошел парад олимпийских сборных, организаторы устроили салют.

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Украина на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.