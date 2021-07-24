Первый день Олимпиады: кто получил медали

Сегодня в Токио впервые раздавали медали. Фото: Reuters

Закончился первый день Олимпиады в Японии.

Первое золото получила китаянка Ян Цянь. Она победила в стрельбе на 10 м из пневматической винтовки, сообщает Sportanalytic.com.

Другие сегодняшние медалисты:

Фехтование. Шпага. Женщины

1. Ивень Сунь (Китай)

2. Ана-Мария Попеску (Румыния)

3. Катрина Лехис (Эстония)

Фехтование. Сабля. Мужчины

1. Арон Силади (Венгрия)

2. Луиджи Самеле (Италия)

3. Джунхван Ким (Корея)

Тхэквондо. 49 кг. Женщины

1. Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд)

2. Адриана Сересо Иглесиас (Испания)

3. Тияна Богданович (Сербия)

Тхэквондо. 58 кг. Мужчины

1. Вито Делль'Аквила (Италия)

2. Мохамед Жендуба (Тунис)

3. Джун Джанг (Корея)

Велоспорт. Шоссе. Групповая гонка. Мужчины

1. Ричард Карапас (Эквадор)

2. Воут ван Арт (Бельгия)

3. Фаддей Погачар (Словения)

Стрельба из лука. Смешанные команды

1. Корея

2. Нидерланды

3. Мексика

Дзюдо. 48 кг. женщины

1. Дистрия Красники (Косово)

2. Фуна Тонако (Япония)

3. Дария Билодид (Украина)

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Тяжелая атлетика. Женщины. 49 кг

1. Цзихуа Хоу (Китай)

2. Чану Мирабай (Индия)

3. Винди Айса (Индонезия)

Пулевая стрельба. 10 м, пневматический пистолет, мужчины

1. Джавад Форуги (Иран)

2. Дамир Микеч (Сербия)

3. Вей Панг (Китай)

Пулевая стрельба. 10 м, пневматическая винтовка, женщины

1. Ян Цянь (Китай)

2. Анастасия Галашина (Россия)

3. Нина Кристен (Швейцария)

Украинская дзюдоистка 20-летняя Дарья Билодид получила бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020. Она победила в поединке за третье место. Поборола Ширу Ришон из Израиля. Украинка победила иппоном в конце схватки.