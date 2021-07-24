Олимпийские Игры: украинский стрелок остановился в шаге от медали

Украинца подвел последний выстрел. Фото: UA-Футбол

Украинец Павел Коростылев остановился в шаге от медали Олимпийских Игр в Токио в пулевой стрельбе. В не слишком любимой им дисциплине стрельбе из пистолета на 10 метров украинский спортсмен занял четвертое место, хотя имел шанс стать серебряным призером.

Для Павла Коростылева это были вторые Олимпийские Игры в карьере. Перед этим украинец соревновался в Рио в 2016 году, однако пройти в финал ему не удавалось. сообщает suspilne.media

Олимпийский турнир по пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров проходил в два этапа. Первый раунд предусматривал квалификацию, по итогам которой в финал должны были пройти восемь лучших стрелков.

Украина в стрельбе из пистолета на 10 метров представляли два спортсмена - Павел Коростылев и Олег Омельчук. Однако пройти в финал смог только Коростылев.

Финал с участием Коростылева стал первым на Олимпийских Играх в Токио. Украинский стрелок преодолел квалификацию пулевой стрельбе, показав четвертый результат - 581 очко.

В финале Коростылев противостоял непростым соперникам. Среди них - олимпийские чемпионы Пан Вэй (Пекин-2008) и Кристиан Райц (Рио-2016), а также чемпион Юношеской Олимпиады Саураб Чаудхари и многократный призер чемпионатов мира и Европы Дамир Микец. Кроме них, за награду имели побороться еще один китаец Боуэн Жан (586 очков в квалификации) и иранец Джавад Форуги - самый опытный среди всех участников соревнований.

Согласно регламенту соревнований в финале каждый стрелок должен был выполнить по 12 выстрелов, после чего турнир покидал стрелок с плохим результатом. После чего через каждые два выстрела соревнования покидали по одному стрелку.

В финале Коростылев длительное время держался за иранцем Форуги, который завладел лидерство на старте. И пытался удержать вторую позицию от китайца Пан Вэя.

Коростылев почти прошел в тройку со вторым результатом. Но последний выстрел украинца стал роковым - он выбил 8.4 очка, заняв в итоге лишь четвертое место.

Олимпийским чемпионом в пулевой стрельбе из пистолета стал иранец Форуги. Он опередил серба Микеца почти на семь очков и закончил соревнования по олимпийским рекордом.

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