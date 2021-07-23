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пятница, 23 июля 2021 09:45

Украинские лучницы первыми стартовали на Олимпиаде

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Украинские лучницы первыми стартовали на Олимпиаде
Вероника Марченко показала лучший результат среди украинок. Фото: Instagram.com/veronica_marchenko

Украинские лучницы первыми начали выступления на Олимпийских играх в Токио.

В стрельбе из лука на Олимпиаде Украину будут представлять четверо спортсменов: Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова, Алексей Гунбин, сообщает НОК Украины.

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23 июля состоялась квалификация у женщин. Всего на этом этапе выступают 64 спортсменов, которые определили посев основных соревнований на вылет.

Марченко показала 35-й результат, набрав 635 очков, Павлова набрала 631 очко и стала 41-й, на счету Сичениковой 323 очка - получила 54-е место.

Выиграла квалификацию обладательница Кубка мира-2019 Сан Ан из Кореи. Она набрала 680 очков и превзошла тем самым на семь пунктов установленный в Атланте-1996 украинкой Линой Герасименко олимпийский рекорд.

24 июля состоятся смешанные соревнования, а 25 июля командные.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Украину на Олимпиаде представят 157 спортсменов, которые будут соревноваться в 29 видах спорта.

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