Украинские лучницы первыми стартовали на Олимпиаде

Вероника Марченко показала лучший результат среди украинок. Фото: Instagram.com/veronica_marchenko

Украинские лучницы первыми начали выступления на Олимпийских играх в Токио.

В стрельбе из лука на Олимпиаде Украину будут представлять четверо спортсменов: Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова, Алексей Гунбин, сообщает НОК Украины.

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23 июля состоялась квалификация у женщин. Всего на этом этапе выступают 64 спортсменов, которые определили посев основных соревнований на вылет.

Марченко показала 35-й результат, набрав 635 очков, Павлова набрала 631 очко и стала 41-й, на счету Сичениковой 323 очка - получила 54-е место.

Выиграла квалификацию обладательница Кубка мира-2019 Сан Ан из Кореи. Она набрала 680 очков и превзошла тем самым на семь пунктов установленный в Атланте-1996 украинкой Линой Герасименко олимпийский рекорд.

24 июля состоятся смешанные соревнования, а 25 июля командные.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Украину на Олимпиаде представят 157 спортсменов, которые будут соревноваться в 29 видах спорта.