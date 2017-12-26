Заливка фундамента при труднодоступном ландшафте местности

Для подачи бетонной смеси бетононасос можно установить за 10 или 200 метров от места застройки

Заливка фундамента в труднодоступной местности требует применения специального оборудования, упрощающего работы. В таких случаях часто необходимы услуги бетононасоса в аренду, поскольку эта машина позволяет подавать бетонную смесь в сложных условиях. Основное преимущество заключается в том, что ему не нужно подъезжать в зону застройки. Для подачи бетонной смеси бетононасос можно установить за 10 или 200 метров от места застройки, в зависимости от плотности застройки.

Покупку собственного бетононасоса сегодня может позволить только крупная строительная компания, маленьким и средним подрядчикам подобное оборудование не по карману. Потому аренда бетононасоса считается оптимальным выходом из ситуации, когда нужно заливать фундамент для частного дома, высотного строительства.

Бетононасосы подходят не только для заливки фундамента, но и для подачи бетона на большую высоту, к примеру, при строительстве плит перекрытия, пилонов, лифтовых шахт. В компании "ВК Сервис" к аренде доступны машины с разными характеристиками, подающие смесь на высоту до 130 метров.

Вы можете выбрать для аренды стационарные или мобильные бетононасосы. Первый вариант предпочтителен для объектов большой площади, где есть возможность развернуться тягачу или автомобилю с краном.

Мобильные бетононасосы имеют важное преимущество – самостоятельное передвижение, потому для них не требуется дополнительный тягач или автокран. Они отличаются высокой степенью маневренности, дальностью подачи. Длина, на которую подается бетонная смесь, будет зависеть от мощности и типа конкретного бетононасоса.

Автобетононасосы транспортируются на автомобильном шасси – отличительная особенность этого оборудования заключается в наличии стрелы-манипулятора. Стрела может раскладываться по типу Z или R, иметь от трех до пяти секций.