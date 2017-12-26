Заливка фундамента при труднодоступном ландшафте местности

 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1125
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2079
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4860
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 306
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 549
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4474
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 882
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1791
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6732
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2484
Фото
Все фото
9
36
9
11
11
Конь и трон в кабинете: в Киеве за 13 млн продают квартиру с экстравагантным интерьером
Конь и трон в кабинете: в Киеве за 13 млн продают квартиру с экстравагантным интерьером
Мел Гибсон продает старинный особняк за ​​$17,5 млн
Мел Гибсон продает старинный особняк за ​​$17,5 млн
Нашли самый дорогой в Украине особняк под аренду
Нашли самый дорогой в Украине особняк под аренду
Актриса из Украины перестроила дом для родителей в Лос-Анджелесе
Актриса из Украины перестроила дом для родителей в Лос-Анджелесе
В деревне для ветеранов построили дома, стоимостью 10 тысяч долларов
В деревне для ветеранов построили дома, стоимостью 10 тысяч долларов
Видео
Все видео
Теща завхоза Нацполиции ездит на люксовом авто и строит дворец под Киевом
Теща завхоза Нацполиции ездит на люксовом авто и строит дворец под Киевом
За блокирование стройки на Потехина платят от 200 до 1000 гривен в день – "активист"
За блокирование стройки на Потехина платят от 200 до 1000 гривен в день – "активист"
Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке квартиры
Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке квартиры
В Севастополе появилась своя Пизанская башня
В Севастополе появилась своя Пизанская башня
Автомайдан заснял особняки Охендовского, Суркиса и Медведчука, которіе не уступают Межигорью
Автомайдан заснял особняки Охендовского, Суркиса и Медведчука, которіе не уступают Межигорью
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 306
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1791
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6732
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 108
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
вторник, 26 декабря 2017 17:22

Заливка фундамента при труднодоступном ландшафте местности

  Комментировать
Заливка фундамента при труднодоступном ландшафте местности
Для подачи бетонной смеси бетононасос можно установить за 10 или 200 метров от места застройки

Заливка фундамента в труднодоступной местности требует применения специального оборудования, упрощающего работы. В таких случаях часто необходимы услуги бетононасоса в аренду, поскольку эта машина позволяет подавать бетонную смесь в сложных условиях. Основное преимущество заключается в том, что ему не нужно подъезжать в зону застройки. Для подачи бетонной смеси бетононасос можно установить за 10 или 200 метров от места застройки, в зависимости от плотности застройки.

Покупку собственного бетононасоса сегодня может позволить только крупная строительная компания, маленьким и средним подрядчикам подобное оборудование не по карману. Потому аренда бетононасоса считается оптимальным выходом из ситуации, когда нужно заливать фундамент для частного дома, высотного строительства.

Бетононасосы подходят не только для заливки фундамента, но и для подачи бетона на большую высоту, к примеру, при строительстве плит перекрытия, пилонов, лифтовых шахт. В компании "ВК Сервис" к аренде доступны машины с разными характеристиками, подающие смесь на высоту до 130 метров.

Вы можете выбрать для аренды стационарные или мобильные бетононасосы. Первый вариант предпочтителен для объектов большой площади, где есть возможность развернуться тягачу или автомобилю с краном.

Мобильные бетононасосы имеют важное преимущество – самостоятельное передвижение, потому для них не требуется дополнительный тягач или автокран. Они отличаются высокой степенью маневренности, дальностью подачи. Длина, на которую подается бетонная смесь, будет зависеть от мощности и типа конкретного бетононасоса.

Автобетононасосы транспортируются на автомобильном шасси – отличительная особенность этого оборудования заключается в наличии стрелы-манипулятора. Стрела может раскладываться по типу Z или R, иметь от трех до пяти секций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заливка фундамента при труднодоступном ландшафте местности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

192 года назад в России предприняли попытку государственного переворота

Лев Голицын построил самые большие в мире винные подвалы

Украинский хор побил мировой рекорд

Дочь изобретателей радию продолжила их дело

Нашли тело одного из лучших советских футболистов

Самое читаемое
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 32735
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 29465
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 26014
В Украине будет не по-зимнему тепло
В Украине будет не по-зимнему тепло Просмотров: 9517
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
Россия потеряла паромную переправу с Крымом 6 Просмотров: 8694
Больше всего комментируют
20
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
7
Патриарх УГКЦ: Верю в то, что христиане Рождество и Пасху будут праздновать вместе
6
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
3
"У нас нет закона о запрете выступлений" - Олег Винник рассказал о гастролях в России
3
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
Голосов: 942
Голосование Как столичная власть справляется с последствиями снегопада
  • Нормально. Центральные улицы и магистрали расчищены
  • Ужасно. Работа коммунальщиков почти незаметна
  • Дороги почищены, а дворы, тротуары и подземные переходы похожи на "снежный апокалипсис"
  • Обычная ситуация во время снегопада. Городская власть делает все возможное
  • Пусть снег убирает тот, кто разбросал
  • Мне все равно, я не выхожу из дома
  • Ваш вариант пишите в комментариях
Просмотреть