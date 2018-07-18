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среда, 18 июля 2018 21:10

Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
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Крышка вытяжки над плитой выполнена в виде металлического зеркала.
Фото: domik.ua
В квартире два санузла.
В зоне отдыха расположены мягкие диваны и кофейный столик. На полу ковер. От обеденной зоны ее отделяет массивная квадратная подставка под вазоны.
В комнате паркет из натурального дерева.
В квартире расположена сауна.

В июле в столице дороже всего можно арендовать четырехкомнатную квартиру в жилом массиве Нижний Печерск на ул. Драгомирова, 7.

Плата за месяц аренды элитной недвижимости составляет 253,5 тыс. грн или $10 тыс. Это 68 минимальных зарплат украинцев, пишет domik.ua.

Квартира находится на 26 этаже 30-этажного жилого комплекса Новопечерские Липки 2012 года строительство. Общая площадь апартаментов составляет 190 м². Из них жилая площадь - 85 м², кухня - 19 м².

Жилье с дизайнерским ремонтом имеет три спальни, два санузла, сауну. Помещение укомплектовано мебелью и бытовой техникой.

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Из окон квартиры видно долину реки Лыбидь, холмы с историко-природным заповедником "Лысая гора", Национальный ботанический сад им. Н. Гришко и Днепр.

Владельцы жилья хотят получать оплату наличными в долларах США.

В июне чаще всего арендовали одно- и двухкомнатные квартиры. Преимущественно в Дарницком, Днепровском и Шевченковском р-н столицы. Дешевле всего, за 4 тыс. грн арендовали однокомнатную квартиру на ул. Науки (Голосеевский р-н) площадью 32 м². На бул. Кольцова (Святошинский р-н) аренда однокомнатной квартиры площадью 35 м² стоила 5 тыс. грн.

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