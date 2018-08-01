 
Ексклюзивы
1/5
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 702
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5220
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1917
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 306
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5238
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5931
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
4 Просмотров: 1539
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6363
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10530
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4932
Фото
Все фото
5
6
18
8
9
На Крещатике &quot;закончились&quot; квартиры по 6 тысяч долларов
На Крещатике "закончились" квартиры по 6 тысяч долларов
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Самые странные и ужасные фото, сделанные риэлторами - подборка
Самые странные и ужасные фото, сделанные риэлторами - подборка
Построили первый дом, куда переселят жителей &quot;хрущевок&quot;
Построили первый дом, куда переселят жителей "хрущевок"
Конь и трон в кабинете: в Киеве за 13 млн продают квартиру с экстравагантным интерьером
Конь и трон в кабинете: в Киеве за 13 млн продают квартиру с экстравагантным интерьером
Видео
Все видео
Честный бизнес равноценно с государством заинтересован в строительстве качественных и надежных объектов - Кудрявцев
Честный бизнес равноценно с государством заинтересован в строительстве качественных и надежных объектов - Кудрявцев
Теща завхоза Нацполиции ездит на люксовом авто и строит дворец под Киевом
Теща завхоза Нацполиции ездит на люксовом авто и строит дворец под Киевом
За блокирование стройки на Потехина платят от 200 до 1000 гривен в день – "активист"
За блокирование стройки на Потехина платят от 200 до 1000 гривен в день – "активист"
Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке квартиры
Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке квартиры
В Севастополе появилась своя Пизанская башня
В Севастополе появилась своя Пизанская башня
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1539
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3168
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 666
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4950
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 882
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
среда, 01 августа 2018 11:46

На Крещатике "закончились" квартиры по 6 тысяч долларов
5

  Комментировать

Фонд госимущества ударил по карманам "серых" оценщиков. Так, с 18 июля ФГИ Украины запустил в работу модуль, который действует по принципу системы ПРОЗОРРО, только для рынка недвижимости. Этот электронный модуль содержит в себе более двух миллионов записей крупнейших сайтов купли-продажи недвижимости и автоматически определяет среднюю стоимость квадратного метра по 15 критериям, таким образом проводит верификацию отчета оценщика. Если в оценке, которая готовится, например, для сделки купли-продажи, занижена цена, это не позволяет ее зарегистрировать в системе и блокирует дальнейшие действия нотариуса по регистрации сделки.

Об этом сообщают "Подробности".

Ранее, до запуска модуля ФГИУ даже крупные объекты недвижимости оценивали до 149 тыс. грн, что позволяло избежать уплаты налогов. Причем делали это практически безнаказанно, т.к. эффективного регулятора и механизма не признать такую оценку не было. Таким образом в базе Фонда есть и земельные участки и квартиры "на Крещатике", оценочной стоимостью $ 5-6 тыс. Вследствие заниженной оценки, государство не получало налогов на сумму 2-3 млрд. грн ежегодно.

Так, в день в Украине проводится 2400-2700 сделок с недвижимостью. По оценкам ФГИУ до 30% таких сделок до последнего времени проводились по заниженной стоимости. Как нам удалось выяснить у заместителя председателя ФГИУ Евгения Асташева, который отвечает за внедрение проекта, в дальнейшем поступления в бюджет вырастут еще – названные суммы за сделки с жилой недвижимостью были получены при работе только одной электронной площадки. Вскоре заработает еще одна, а к концу осени будет не менее 10 электронных площадок.

"Добропорядочные оценщики хорошо восприняли систему и начали в ней работать, всякие серые махинаторы, разумеется, демонстрируют свое недовольство. Система эффективно работает и лишает оценщиков черного заработка, таким образом делает наш рынок прозрачней и дисциплинированней", - отметил он.

Только за 10 дней работы модуля нотариусами проведена проверка 2135 объектов жилой недвижимости, что косвенно подтверждает проведение сделок на общую сумму около 1,5 млрд. грн, согласно которым уплачено 5% НДФЛ - 97 млн грн, 1,5% - военный сбор - на сумму 22,4 млн грн, 1% - пенсионный сбор - на сумму 14,9 млн грн и 1% от суммы сделки - госпошлина - на сумму 14,9 млн грн.

"Занижение стоимости хотя бы у 30% объектов жилой недвижимости в 2-3 раза, которое наблюдалась до введения работы модуля, привело бы к недополучению бюджетом 30-40 млн грн за эти 10 дней", - отметил Асташев.

В целом, внедрение системы позволит увеличить поступления в государственный бюджет на 2-5 млрд. грн. ежегодно. Модуль разработан как 100% аналог систем "ПРОЗОРРО. Публичные ЗАКУПКИ", "ПРОЗОРРО. ПРОДАЖИ", обеспечивает анонимность и делает невозможным идентификацию СОДов и оценщиков в Единой базе до момента окончания проверки отчета об оценке, которая осуществляется модулем Единой базы. Это является гарантией объективности и беспристрастности такой проверки, отсутствия человеческого фактора, а также отсутствия негативных правовых последствий для СОДа и оценщиков в случае отказа Единой базы в регистрации отчета об оценке из-за несоответствия индикативным показателям.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Крещатике "закончились" квартиры по 6 тысяч долларов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Сектантов вывели из города голыми

Языковой закон освободил от украинизации чиновников из России

Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 130790
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 69967
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 42393
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 35870
Полиция задержала убийц АТОвцa &quot;Сармата&quot;
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата" 6 Просмотров: 18756
Больше всего комментируют
44
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
6
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
5
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
4
"Сделаем из Крыма остров" - военный рассказал о наступление русских
3
На парижской ратуше разместили фото Сенцова
Голосов: 3119
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua