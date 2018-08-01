На Крещатике "закончились" квартиры по 6 тысяч долларов

Фонд госимущества ударил по карманам "серых" оценщиков. Так, с 18 июля ФГИ Украины запустил в работу модуль, который действует по принципу системы ПРОЗОРРО, только для рынка недвижимости. Этот электронный модуль содержит в себе более двух миллионов записей крупнейших сайтов купли-продажи недвижимости и автоматически определяет среднюю стоимость квадратного метра по 15 критериям, таким образом проводит верификацию отчета оценщика. Если в оценке, которая готовится, например, для сделки купли-продажи, занижена цена, это не позволяет ее зарегистрировать в системе и блокирует дальнейшие действия нотариуса по регистрации сделки.

Об этом сообщают "Подробности".

Ранее, до запуска модуля ФГИУ даже крупные объекты недвижимости оценивали до 149 тыс. грн, что позволяло избежать уплаты налогов. Причем делали это практически безнаказанно, т.к. эффективного регулятора и механизма не признать такую оценку не было. Таким образом в базе Фонда есть и земельные участки и квартиры "на Крещатике", оценочной стоимостью $ 5-6 тыс. Вследствие заниженной оценки, государство не получало налогов на сумму 2-3 млрд. грн ежегодно.

Так, в день в Украине проводится 2400-2700 сделок с недвижимостью. По оценкам ФГИУ до 30% таких сделок до последнего времени проводились по заниженной стоимости. Как нам удалось выяснить у заместителя председателя ФГИУ Евгения Асташева, который отвечает за внедрение проекта, в дальнейшем поступления в бюджет вырастут еще – названные суммы за сделки с жилой недвижимостью были получены при работе только одной электронной площадки. Вскоре заработает еще одна, а к концу осени будет не менее 10 электронных площадок.

"Добропорядочные оценщики хорошо восприняли систему и начали в ней работать, всякие серые махинаторы, разумеется, демонстрируют свое недовольство. Система эффективно работает и лишает оценщиков черного заработка, таким образом делает наш рынок прозрачней и дисциплинированней", - отметил он.

Только за 10 дней работы модуля нотариусами проведена проверка 2135 объектов жилой недвижимости, что косвенно подтверждает проведение сделок на общую сумму около 1,5 млрд. грн, согласно которым уплачено 5% НДФЛ - 97 млн грн, 1,5% - военный сбор - на сумму 22,4 млн грн, 1% - пенсионный сбор - на сумму 14,9 млн грн и 1% от суммы сделки - госпошлина - на сумму 14,9 млн грн.

"Занижение стоимости хотя бы у 30% объектов жилой недвижимости в 2-3 раза, которое наблюдалась до введения работы модуля, привело бы к недополучению бюджетом 30-40 млн грн за эти 10 дней", - отметил Асташев.

В целом, внедрение системы позволит увеличить поступления в государственный бюджет на 2-5 млрд. грн. ежегодно. Модуль разработан как 100% аналог систем "ПРОЗОРРО. Публичные ЗАКУПКИ", "ПРОЗОРРО. ПРОДАЖИ", обеспечивает анонимность и делает невозможным идентификацию СОДов и оценщиков в Единой базе до момента окончания проверки отчета об оценке, которая осуществляется модулем Единой базы. Это является гарантией объективности и беспристрастности такой проверки, отсутствия человеческого фактора, а также отсутствия негативных правовых последствий для СОДа и оценщиков в случае отказа Единой базы в регистрации отчета об оценке из-за несоответствия индикативным показателям.