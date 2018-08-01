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среда, 01 августа 2018 17:05

В Киеве подорожала аренда квартир

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В Киеве подорожала аренда квартир
Аренда однокомнатной квартиры в нормальном состоянии в среднем стоит 6,5-8,5 тыс. грн. Фото: stroyobzor.ua

В Киеве подорожала аренда квартир. Больше всего выросли в цене бюджетные варианты - почти на четверть.

Однокомнатную квартиру, которую раньше можно было снять за 4,5-5 тыс. грн сейчас предлагают от 5 тыс. грн. Дополнительно нужно оплатить задаток в размере месячной оплаты и комиссионные риэлтору. В сумме это не менее 13 тыс. грн, пишет Сегодня.

"Это либо Борщаговка, или Троещина. И состояние - то, что мы называем "советским". Может быть вообще без мебели, без техники, или максимум стиральная машина и плита. И минимум мебели", - говорит эксперт по недвижимости Екатерина Охрименко.

Квартиры, которые сейчас предлагают арендовать за 4 тыс. грн в основном непригодны для жизни. Там облезлые стены, прогнившие мебель, грибок и сломана сантехника. Кроме того, можно попасть на дешевые предложения от мошенников.

Аренда однокомнатной квартиры в нормальном состоянии в среднем стоит 6,5-8,5 тыс. грн. За эти деньги можно снять бюджетную двухкомнатную квартиру.

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Чтобы сэкономить, многоквартирное жилье арендуют на несколько семей. Или ищут комнату с хозяином. За нее в среднем нужно заплатить 3 тыс. грн.

Если арендовать жилье в пригороде, то прежде всего выиграть можно в качестве, а не в количестве. Ведь за проезд придется заплатить не менее 1 тыс. грн в месяц.

К осени аренда жилья в Украине подорожает еще на 10%. Правда в октябре-ноябре спрос спадет, поэтому снять квартиру будет проще.

В Украине правительство готовит новую редакцию законопроекта "Об аренде". Застройщики смогут строить "арендные дома", где будут сдаваться квартиры. В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства считают, что это позволит навести порядок на рынке и обеспечить жильем украинцев.

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