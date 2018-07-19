Квартира в аренду: как не стать жертвой мошеннических схем риелторов

Аферой с наибольшей прибылью остается продажа арендованной квартиры. Фото: ckp.in.ua

В июле начался активный сезон сдачи жилья в аренду. В то же время арендаторы могут столкнуться с мошенническими схемами "черных риелторов".

"Заниженная цена - верный признак мошенничества. Кроме того, распространенной схемой остается "переаренда". Мошенник снимает квартиру у хозяина на несколько дней, а затем сдает его другому человеку, например на месяц", - рассказал аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий, пишет Сегодня.

По словам риелтора Романа Вараницы, иногда хозяин может работать в паре с риелтором.

"Они сдают квартиру на год, клиент оплачивает первый, последний месяцы и комиссионные. Через пару дней приезжает хозяин, говорит, что к нему экстренно приехали родственники, нужно прекратить сотрудничество и возвращает деньги. Но комиссионные остаются у риелтора, который уже потерялся. Затем эту сумму они делят с хозяином", - говорит он.

Он добавляет, что бывают случаи, когда человек выходит на подставное агентство, где ему предлагают купить базу контактов тех, кто сдает квартиры.

Аферой с самой наибольшей прибылью остается продажа арендованной квартиры.

"Моя знакомая сдавала квартиру через агентство посуточно. В какой-то момент её на неделю сняли представители одной из церквей. Заявили, что им по вероисповеданию нельзя, чтобы там были камеры. Камеры отключили, а через неделю эти люди квартиру продали - подделали документы, провели показ и через нотариуса в другой области оформили соглашение", - говорит риелтор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дом или квартира: назвали преимущества и недостатки

Сергей Костецкий отмечает, что чаще всего на мошенников попадают те, кто несерьезно относится к документам, или приезжие.

"В первую очередь необходимо посмотреть оригиналы. Неплохо будет, если сделка будет проходить в присутствии юриста или человека, который варится в этой среде. Сейчас есть реестр недвижимости, где за 20 гривен можно получить практически любую выписку, где будут указаны паспортные данные человека, кому принадлежит квартира. Кроме того, нужно более тщательно проверять хозяев, которые решили сами сдавать квартиру, а не через агентство", - говорит эксперт.

С приходом лета мошенники "уезжают" на курортные зоны. Самая популярная схема - запросить аванс, который нередко доходит до нескольких тысяч гривен, за жилье на несуществующей базе отдыха.

В июне чаще всего арендовали одно- и двухкомнатные квартиры. Преимущественно в Дарницком, Днепровском и Шевченковском р-н столицы. Дешевле всего, за 4 тыс. грн арендовали однокомнатную квартиру на ул. Науки (Голосеевский р-н) площадью 32 кв. м. На бул. Кольцова (Святошинский р-н) аренда однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м стоила 5 тыс. грн.