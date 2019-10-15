Сергей Кучер: "Правильная инвестиция в недвижимость остаётся лучшим способом сохранить и приумножить сбережения"

Покупка квартир в новостройке сейчас вполне способна помочь приумножить вложения даже не в процентах, а в разы. Фото: Укринформ

Среди всевозможных вариантов инвестирования сбережений последнее десятилетие одним из наиболее надёжных остаётся вложение денег в недвижимость. Падение цен "квадрата", наблюдаемое в период с 2014 года, стало отличным поводом задуматься о покупке жилья. Но выбирать квартиры следует с умом, считает Сергей Кучер – генеральный директор Edelburg Development.

Недвижимость недвижимости рознь

Компания Edelburg Development обладает небольшой историей, в сравнении с некоторыми "мэтрами" столичного рынка недвижимости. Но, тем не менее, компания заканчивает строительство отличных жилых комплексов в самом центре Киева. Среди них наиболее привлекательными называют Edelweiss House и Edeldorf, которые Сергей без ложной скромности называет великолепными. И это касается не только качества и удобства квартир, но и очень выгодных цен на "квадрат".

Общая картина на рынке недвижимости с 2018 года приобретает позитивные черты. И это важный сигнал для умных людей, считает Сергей Кучер. Активное развитие рынка столичной недвижимости в 2018 году на протяжении 2019 года только набрало дополнительных оборотов. Но при этом среднестатистическая стоимость квадратного метра выросла незначительно. Такое положение дел вряд ли сохранится надолго, и покупка квартир в новостройке сейчас вполне способна помочь приумножить вложения даже не в процентах, а в разы.

Именно по этой причине на протяжении прошедшей пары лет заметно подросла доля жилых комплексов премиум и бизнес-класса. Инвестиции в подобные проекты помогают людям при небольшом увеличении расходов получить несравненно больше, чем участие в проектах эконом-класса. Главное – уметь находить надёжных партнёров, которые ответственно подходят к исполнению взятых обязательств. Именно таким партнёром и является строительная компания Edelburg Development.

Тренды 2018 года, актуальные и в 2020-ом

Очень многие люди, выбирая жильё в современном жилом комплексе, не всегда четко представляют, что именно им достаётся, сетует Сергей. Словосочетания "эконом-класс", "бизнес-класс" и прочее для многих остаются всего лишь неким ярлыком, который просто можно использовать в разговоре. На деле же незнание тонкостей приводит к тому, что под видом "бизнес-квартир" они приобретают недвижимость класса "комфорт". Для Edelburg Development очень важно, чтобы покупатель получил желаемое, поэтому в компании не только предлагают жильё, но и объясняют почему оно таковым является.

Например, если коротко пройтись по двум самым желанным типам квартир, то описание будет следующим:

1. Квартиры комфорт-класса должны быть не только удобными, качественными и удовлетворять пожеланиям клиента. В это понятие также обязательно входит наличие хорошей придомовой территории, развитая инфраструктура, продуманные мелочи для "комфортной" жизни.

2. Недвижимость класса "бизнес" – это уже своего рода образ жизни, при котором даже самая прекрасная, просторная и замечательная во всех смыслах квартира не подойдёт, если она продаётся в неудачном районе. Квартиры бизнес-класса обязательно включают в себя всё необходимое для поддержания стиля и образа жизни человека – район, инфраструктуру для ежедневных потребностей, благоустроенный вид и прочее.

Решением всех этих вопросов Edelburg Development занимается ещё на этапе проекта, перенимая опыт западных партнёров. Сергей Кучер сетует, что личный паркинг жильца, закрытая благоустроенная дворовая территория и энергоэффективное здание с продуманной, а не типовой планировкой квартир – сегодня является трендом, а не нормой. Но если все застройщики начнут предлагать только такое жильё, независимо от его ценовой категории – возможно, мечта Сергея о замечательных квартирах для каждого украинца однажды осуществится.