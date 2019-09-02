Назвали самую дешевую квартиру, которую продали в конце лета

В августе в Киеве активно покупали небольшие квартиры для студентов. Фото: Depositphotos

В августе больше всего квартир покупали в новостройках в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах столицы. Дешевле всего приобрели однокомнатное жилье площадью 30 м² на ул. Радченко - $21 тыс.

За $40 тыс. купили трехкомнатную квартиру 68 м² на ул. Чаадаева в Святошинском районе. За $50 тыс. - четырехкомнатную 80 м² на ул. Архипенко в Оболонском районе, передает АН "Благовіст".

В Соломенском районе за $50,4 тыс. купили "однушку" площадью 41 м². Квартира площадью 50 м² в Подольском районе стоила $84,5 тыс.

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За $100 тыс. купили двухкомнатную квартиру площадью 64 м² на ул. Костельной в Шевченковском районе. За $187 тыс. - четырехкомнатную площадью 142 м² в Шевченковском районе.

Дороже всего в августе стоила трехкомнатная квартира площадью 161 м² на ул. Ириненской в Шевченковском районе - $380 тыс.

"Быстро продавались недорогие однокомнатные квартиры. Многие покупали небольшие по площади квартиры для студентов", - говорит Елена Биберова, гендиректор агентства.

За первые полгода в Украине в эксплуатацию ввели почти 5 млн кв. м нового жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 50,6% больше.