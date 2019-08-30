Застройщики активно возводят новое жилье: где строят больше всего

В этом году в городах Украины в эксплуатацию приняли 2887,1 тыс. кв м жилья. Фото: Depositphotos

За первые полгода в Украине в эксплуатацию ввели почти 5 млн кв. м нового жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 50,6% больше.

"В прошлом году Верховная Рада приняла закон о так называемой "строительной амнистии". Это позволило украинцам узаконить самовольно построенные частные и дачные дома по упрощенной процедуре. Это повлияло на показатели", - говорит заместитель министра Минрегионстроя Лев Парцхаладзе, пишет Сегодня.

В январе-июне 2019-го в эксплуатацию приняли дачные и садовые дома общей площадью 369,1 тыс. кв. м, передает Госстат. Это на 89% больше, чем за шесть месяцев 2018-го.

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В этом году в городах Украины в эксплуатацию приняли 2887,1 тыс. кв. м жилья. В сельской местности - 2024,1 тыс. кв. м. Всего появилось 53 258 новых квартир.

Больше всего по Украине жилья сдали в эксплуатацию в Киевской и Львовской областях - 684,3 и 632,9 тыс. кв. м соответственно.

За первые 7 месяцев 2019-го в Украине выполнили строительных работ на 82 млрд грн. Это на 21,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.