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вторник, 17 июля 2018 14:43

Министерство запретит украинцам самостоятельно стеклить балконы

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Министерство запретит украинцам самостоятельно стеклить балконы
По новым ГСН стеклить балконы можно будет еще при проектировании. Фото: Український інтерес

В Украине с 1 октября 2018 года застройщикам позволят стеклить балконы и лоджии выше третьего этажа.

"Действующие нормы запрещают остекление балконов при проектировании и строительстве многоэтажек. Поэтому жители потом делают это самостоятельно. Такое остекление портит внешний вид зданий и вообще наших городов. Часто кроме этого, они еще и расширяют площади балконов, превращая их в ужасные пристройки", - сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Кабмина.

По его словам, это вопрос безопасности людей, проживающих в таких домах или тех, кто проходит мимо. По новым ГСН стеклить балконы можно будет еще при проектировании.

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Стеклить балконы или лоджии с шириной не менее 1,2 м можно, если площадь остекления составляет не менее 50% от площади наружных стен балконов. А окна устраиваются с суммарной шириной не менее 1,2 м и открываются на сторону балкона.

"Это предотвратит самопроизвольное остекление балконов, улучшит внешнюю эстетику зданий и позволит расширить возможности пожарной безопасности жителей", - подытожил замминистра.

В Министерстве регионального развития и строительства предлагают отменить обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажных жилых домах.

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