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вторник, 25 июня 2019 21:11

Где взять деньги на ремонт "хрущевок": мнения экспертов

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Где взять деньги на ремонт &quot;хрущевок&quot;: мнения экспертов
Чтобы начать реконструкцию, надо 100-процентное согласие жителей. Сейчас его предлагают уменьшить до 75%. Фото: Антикор

Перед тем, как выселять людей из старых "хрущевок" нужно обеспечить их временным жильем. Только тогда можно сносить или реконструировать аварийные дома, рассказал Gazeta.ua руководитель правового комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

"В Украине более 40% жилого фонда надо обновлять. Это в первую очередь советские "хрущевки" и пятиэтажки. Инвестора можно заинтересовать предложением заработать - на месте старых пятиэтажек позволить строить многоэтажки. Тогда часть квартир получат жители "хрущевок", часть застройщик продаст. Также надо государственное кредитование на лояльных условиях. Застройщики не берут кредиты, потому что сейчас они дорогие", - объясняет эксперт.

По его словам, финансирование потребуется не только на реконструкцию устаревшего жилья, но и на строительство квартир, куда временно будут переселять людей.

"Если заговорили о реконструкции, значит скоро выборы. Такую тенденцию видим с 1996-го. Уже тогда искали возможности обновить устаревшее жилье. В то же время у нас есть соответствующий закон, который приняли в 2006 году. Его нормы до сих пор не выполняют. Так, за ним жителям старых квартир должны предложить новые большей площадью на 50%", - объясняет Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

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По его словам, чтобы начать реконструкцию, надо 100-процентное согласие жителей. Сейчас его предлагают уменьшить до 75%. Но лучший вариант - 50% плюс один.

"В законе прописано, что жителей должны отселять в пределах района. Скорее всего, у города не хватит маневренного фонда. Придется переселять куда-то иначе. Кроме того, реконструкция - дело не дешевое. Прежде всего нужно полностью менять коммунальные сети. Это огромные деньги. А инвесторы не спешат вкладывать средства. Чтобы привлечь их, необходимо обеспечить неприкосновенность права собственности в Украине, гарантировать защиту инвестиций и уменьшить коррупционную составляющую хотя бы вдвое", - заключает Анатолий Топал.

Минрегионстрой подготовило новый законопроект "О комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда". Жителей "хрущевок" и аварийных домов не будут переселять, пока для них не построят новое жилье. Вместо последнего люди смогут выбрать денежную компенсацию. Тем, кто самостоятельно не будет иметь возможности переехать, обещают помощь.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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