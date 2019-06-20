Жителям "хрущевок" пообещали новые квартиры: подробности

Жителей устаревшего и аварийного жилья будут переселять в новые квартиры с ремонтом. Фото: Економічна правда

Жителей "хрущевок" и аварийного жилья не будут переселять из дома, пока не построят новый.

Об этом говорится в новом законопроекте Минрегиона "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда", сообщила пресс-служба министерства.

"В новом законопроекте ввели, что изначально не сносится дом и люди вынуждены переезжать куда-то, а уже после этого строится новое жилье. В первую очередь, надо построить новый дом. Тогда отселяются люди и только потом сносятся старые объекты", - объяснил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

По его словам, жителей будут переселять в новые квартиры с ремонтом. Также будут оказывать помощь при переезде.

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"Ежегодно в Украине растет количество устаревшего жилья и новый законопроект призван запустить механизм решения этой проблемы. В то же время закон, который существует сегодня, неэффективен и неадаптирован к украинским реалиям", - подчеркнул Лев Парцхаладзе.

Новый законопроект вскоре передадут на рассмотрение и согласование в органы исполнительной власти. Далее его рассмотрит Кабмин.

В мае Минрегионстрой разработал новый законопроект о реконструкции устаревшего жилья, где предлагал отказаться от старого правила о согласии всех собственников квартиры по поводу сноса домов.