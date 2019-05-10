Альтернатива депозитам: куда лучше инвестировать сбережения

Хрущевки продолжают дешеветь. Лучше вкладывать деньги в жилье в новостройках. Фото: asnu.net

Чтобы инвестировать, лучше покупать квартиры в новостройках или на первичном рынке.

"Первичный рынок - это когда вы вносите деньги, а застройщик за них строит и передает вам квартиру. Вторичный - неважно, новая или старая, это когда у человека сразу появляется право собственности. В то же время лучше покупать на первичном рынке, если у вас есть возможность где-то жить и ждать, пока строители будут достраивать. Ведь это год-два. Или же, если есть возможность - покупать жилье в новых домах, которые недавно ввели в эксплуатацию", - советует глава союза специалистов по недвижимости Виктор Несин, пишет УНН.

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По его словам, для сохранения денег не подходят старые квартиры - хрущевки. На них цена продолжает падать.

В Украине каждый третий покупатель ищет жилье стоимостью до $30 тыс. На квартиры за $50-70 тыс. приходится почти 40% спроса.