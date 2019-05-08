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среда, 08 мая 2019 21:10

Какие квартиры раскупают украинцы

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Какие квартиры раскупают украинцы
Квартиры начнут дорожать осенью. К концу года цена в новостройках может вырасти от 3% до 10%. Фото: pravda.com.ua

В Украине каждый третий покупатель ищет жилье стоимостью до $30 тыс. На квартиры за $50-70 тыс. приходится почти 40% спроса.

Дороже всего в столице недвижимость стоит в Печерском р-н - $2,8 тыс. за кв м. Меньше всего просят в Деснянском - $700 за кв м, передает Mind.

С начала года резких ценовых скачков на рынке столичной недвижимости не было. В гривневом эквиваленте в среднем "квадрат" стоит 23,3 тыс. грн. Это на тысячу дороже, чем было в 2018-м. Минимальные цены выросли на 3,8% - до 16 200 грн.

Летом цена меняться не будет. Это традиционный сезон отпусков. Кроме того, на рынок будет влиять ожидание парламентских выборов.

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"Покупателей меньше не стало, однако они дольше принимают решение о покупке и иногда откладывают запланированные сделки на срок окончания выборов в Украине", - объясняет коммерческий директор строительной компании Анна Лаевская.

Квартиры начнут дорожать осенью. К концу года цена в новостройках может вырасти от 3% до 10%.

"Обновленные пожарные нормы, вступившие в силу с этого года, удорожают себестоимость строительства. Все новые проекты, а также те, что находятся на начальном этапе строительства, должны их учитывать. Вместе с постепенным ростом стоимости строительных материалов и работ это ведет к росту себестоимости, что требует коррекции цен", - говорит директор по маркетингу и продажам Ангелина Деревлева.

Дешевле всего в апреле приобрели однушку 33 м² на ул. Бойченко в Днепровском р-н Киева. Ее купили за $20 тыс. Дороже всего в апреле продали пентхаус площадью 330 м² на ул. Героев Сталинграда (Оболонский р-н) - $670 тыс.

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