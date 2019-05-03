Назвали самую дешевую и самую дорогую квартиру, которую продали в апреле

В апреле преимущественно покупали одно- и двухкомнатные квартиры. Фото: Ukranews.com

Дешевле всего в апреле приобрели однушку 33 м² на ул. Бойченко в Днепровском р-н Киева. Ее купили за $20 тыс.

Однокомнатное жилье площадью 26 м² по ул. Коперника в Шевченковском р-н стоило $24 тыс. За $50 тыс. купили двухкомнатную квартиру 51 м² по ул. Новогоспитальний в Печерском р-н, информирует АН "Благовіст".

Трехкомнатную квартиру 79 м² в новом доме на ул. Бальзака в Деснянском р-н приобрели за $51 тыс. На ул. Рыбалка (Шевченковский р-н) за $68 тыс. купили однушку площадью 56 м² в новостройке.

За $100 тыс. продавали двухкомнатную квартиру 57 м² в новостройке на ул. Дружбы Народов (Печерский р-н). На ул. Никольская Слободка (Днепровский р-н) за трехкомнатное жилье площадью 113 м² просили $101 тыс.

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За $190 тыс. приобрели двушку на ул. Наводницкая (Печерский р-н). За $250 тыс. - квартиру площадью 340 м² на ул. Коперника (Шевченковский р-н).

Дороже всего в апреле продали пентхаус площадью 330 м² на ул. Героев Сталинграда (Оболонский р-н) - $670 тыс.

Украинцы преимущественно покупают одно- и двухкомнатные квартиры класса "комфорт". Активно ищут евродвушки - квартиры с отдельной спальней с окном и кухней-гостиной. Они, как правило, небольшой площади - 35 кв м.