ЖК City Hub: квартиры в рассрочку от застройщика

 
Ексклюзивы
1/5
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 2466
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 918
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 2502
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 1674
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 603
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 846
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 279
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 261
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 855
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 630
Фото
Все фото
3
3
3
13
3
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 135
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 630
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1152
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 648
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 693
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 288
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
пятница, 17 сентября 2021 09:00

ЖК City Hub: квартиры в рассрочку от застройщика

  Комментировать

Несмотря на большое количество предложений на рынке недвижимости столицы, найти вариант для действительно комфортной жизни все же не так просто. Осуществляя покупку квартиры, люди стремятся получить не только квадратные метры, но и пространство со всей необходимой инфраструктурой для решения бытовых нужд, отдыха, спорта и другого.

  ЖК City Hub имеет множество преимуществ
ЖК City Hub имеет множество преимуществ

Доступная рассрочка на квартиру бизнес-класса в Киеве в ЖК City Hub — уникальном месте, объединяющем домашний уют и преимущества жизни в центре столицы

Новостройка бизнес-класса ЖК City Hub — выбор людей, которые ценят время, высокое качество и надежность. Среди преимуществ комплекса:

1.Удачное месторасположение в историческом и деловом центре столицы, благодаря чему жителям комплекса не придется тратить время на длительную дорогу и пробки.
2.Развитая инфраструктура на территории, что позволяет решать любые бытовые вопросы, не покидая пределы комплекса.
3.Закрытый паркинг, благодаря чему автомобильные средства будут в безопасности, а двор будет принадлежать людям.

Покупая квартиру бизнес-класса в центре в ЖК City Hub вы сможете держать руку на пульсе жизни мегаполиса и в то же время наслаждаться спокойствием и гармонией, царящими внутри комплекса. Вы получите комфортное жилье рядом с парковыми зонами, спортивными площадками, центрами развлечений и отдыха, торговыми центрами и другими объектами инфраструктуры.

В ЖК City Hub от "Интергал-Буд" доступен большой выбор планировок квартир и нежилых помещений, среди которых каждый найдет вариант по вкусу. Коммерческая недвижимость в Киеве в этом комплексе пользуется особой популярностью, ведь находиться в оживленном районе рядом с метро и удобной транспортной развязкой. Компания предлагает возможность купить квартиру в кредит или в рассрочку от застройщика, благодаря чему вы сможете осуществить покупку без какого-либо финансового дискомфорта.

  ЖК City Hub имеет множество преимуществ
ЖК City Hub имеет множество преимуществ

Покупка квартиры в рассрочку в Киеве в ЖК City Hub имеет множество преимуществ, среди которых:

•возможность выбора варианта с оптимальным для вас размером первого взноса;
•минимальный пакет документов без поручителей и справок о доходах;
•возможность досрочного погашения без применения каких-либо штрафных санкций;
•оперативное заключение сделки.

Если вас интересует квартира в Киеве в лучшем комплексе бизнес-класса, свяжитесь с нами для получения более подробной информации о наличии планировок и условиях покупки:

Отдел продаж: г. Киев, ул. Кудряшова, 8-10
+38 044 232 94 58

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЖК City Hub: квартиры в рассрочку от застройщика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Софи Лорен вышла замуж за старшего на 22 года мужчину

Трупы слаживали возле домов - началась эпидемия чумы

Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование

Самое читаемое
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
6
 Просмотров: 7335
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
12
 Просмотров: 6696
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 5967
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 5229
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 4977
Новости компаний
Эстетика межкомнатных дверей Hörmann
Эстетика межкомнатных дверей Hörmann
Автоворонка продаж: понятие, кому нужна, этапы
Автоворонка продаж: понятие, кому нужна, этапы
Где провести время – развлекательные мероприятия для детей и взрослых
Где провести время – развлекательные мероприятия для детей и взрослых
Независимый Гигабит: 30 месяцев Интернета за 30 гривен от Сети Ланет
Независимый Гигабит: 30 месяцев Интернета за 30 гривен от Сети Ланет
Apple iPhone 13: характеристики, особенности
Apple iPhone 13: характеристики, особенности
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
3
Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
3
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Ездил на передовую: рассказали о погибшем при взрыве автомобиля в Днепре
Голосов: 32
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть