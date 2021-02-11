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четверг, 11 февраля 2021 11:57

Запустили бесплатную платформу для поиска туристических путевок

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В Украине создали и запустили бесплатный поисковик для туристического рынка. Он предназначен для удобной и профессиональной работы агентов подобрать туры, гостиницы и перевозчиков. Платформа работает на сайте agent.tours.ua.

Преимущества проекта:

• подключены все туристические операторы, с которыми работают украинские агенты;
• актуальность цен гарантируется;
• поиск бесплатный - пользоваться могут все официально зарегистрированные тур агенты.

Поиск и бронирование отелей никогда раньше не были такими простыми и удобными. В то же время, у пользователей платформы нет никаких обязательств перед разработчиками. И в будущем это правило не будут менять.

О деталях создания ІТ-продукта рассказал соучредитель проекта Дмитрий Федотов.

Правда ли, что Ваши ІТ-продукты стали бесплатными для туристического бизнеса?

Да, это правда. Процесс глобализации уже не остановить, и мы это понимаем.

В мире происходят критические изменения, которые отражаются на конкуренции. Прогрессивные сообщества стали рождать продукты глобализаций - Uber, Spotify, Airbnb. Смысл новой парадигмы мира - "Все стремится стать бесплатным". Это правило импортировано из "Гемификации", которая примеряет все свои паттерны монетизации на мировую экономику и общество в целом.

Границы между странами исчезают. Общество научилось объединяться не только по национальному, религиозному и культурно-этнографическому признаку. Группировка виртуальных стран происходит мгновенно в любом Facebook-сообществе, хэштегах Instagram и готовых облачных платформах ведения бизнеса.

Но на все нужны ресурсы. Такие проекты не исключение, а наоборот требуют больших усилий. Кто оплачивает Ваш "банкет"?

Хочу сразу заверить, что не туристические агенты. Для них наши IT-продукты-бесплатны.

Спрос в туристической сфере на наши бесплатные ІТ-решения превзошел все ожидания. За первые 3 дня после релиза, подключения измерялись тысячами. Уже тогда было понятно, что речь идет о хорошей части рынка. Другими словами, мы получили запросы на размещение рекламы с первого дня.

Сложно ли далось решение о переводе Ваших продуктов в формат бесплатного использования для агентов?

У нас не было трудностей, когда принимали такое решение. Так должно быть, это глобализация, ей нельзя противиться. Нужно вовремя под нее подстроиться. Можем ли мы представить сейчас платный Google.

Единственной и неожиданной сложностью оказалось давление со стороны компании, которая занимает большую часть данного сегмента рынка. Она сразу отключила от сервисов наши дочерние фирмы. Не смотря на действующие договоры. Мы должны были подать иск в суд. Запустить бесплатный сервис в Украине оказалось не таким уж простым делом. Пока все сделаешь ус может отклеиться.

 

Ознакомиться с работой платформы можно на сайте agent.tours.ua.

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11
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