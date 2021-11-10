Заказать цветы в вазах

Цветы в вазах – символ праздников и торжественных мероприятий

Живые цветы в вазах на протяжении многих столетий являются постоянным символом праздников и торжественных мероприятий. Цветочная композиция, украшающая стол, делает комнату комфортной, повышает градус настроения, а неповторимый запах бутонов умиротворяет.

Букет в вазе можно подарить по любому случаю и без него. Такого рода композиции можно смело вручать в виде самостоятельного презента, а также в качестве дополнения к другому подарку.

Ассортимент продукции DonPion

Для создания композиции из цветов в вазе в основном используются розы, хризантемы, герберы, эустомы, лилии, ирисы и орхидеи, а также пионы и каллы. DonPion предлагает своим посетителям изысканные цветочные творения в вазах:

• "Нежный букет";

• "Яркий букет";

• "Солнечный букет".

Флористика современности применяет множество креативных решений для декора букетов в вазе и каждый вариант неповторим. Обычно для создания композиций дизайнеры применяют стеклянные вазы маленькие, круглые, высокие, напольные. Стоимость и время создания композиции во многом зависит от сложности исполнения и от количества использованного материала.

Преимущества покупки в DonPion

Заказ букетов в DonPion имеет неоспоримые преимущества:

• в продажу поступают исключительно свежие цветы, которые будут длительное время привлекать и радовать своим внешним видом;

• каждый букет — это флористический шедевр, ведь в салоне творят только лучшие мастера;

• огромный выбор цветущих растений, материалов для фона, декорирующих элементов, аксессуаров;

• отсутствие каких-либо ограничений по количеству и цене: возможен заказ от 1 штуки;

• демократичная стоимость — ценовой диапазон не выходит за рамки среднего значения по Украине.

Заказ цветочных композиций с адресной доставкой – это удобная услуга. Курьерская служба салона гарантированно доставит презент в срок в лучшем виде.