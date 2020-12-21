За лучшую новогоднюю открытку дали 15 тыс. грн

В День святого Николая в помещении Национального экспертно-строительного альянса Украины состоялось награждение победителей конкурса "Новогодняя открытка на строительную тематику". Его инициировал Фонд Виктора Лещинского. А сам конкурс проводили в Фейсбук.

На конкурс поступило более двухсот листовок со всей страны. Это и рисунки, и профессиональные работы, которые создали в графических редакторах.

"Была приятно поражена тем, какая ожесточенная борьба продолжалась на конкурсе. И все же мы придерживались всех прописанных условий конкурса: голосование пользователей Фейсбук, а также мнение жюри в соотношении 50% на 50%. Спасибо всем, кто присоединился к нашему конкурсу. Вы - невероятные", - говорит председатель конкурсной комиссии, певица Наталья Валевская.

Президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский удивился масштабу конкурса. Говорит, не мог и предположить, что столько будет желающих разработать свои авторские открытки.

"Мой Фонд и в дальнейшем будет устраивать подобные конкурсы. Считаю, что творческих людей нужно поощрять и поддерживать", - подчеркнул он.

По итогам конкурса первое место завоевала работа Елены Шляпенковой из города Павлоград (премия 15 тыс. грн), II место - открытка Александра Зимы из Полтавы (10 тыс. грн), а III место - работа Романа Курдибаха из Киева (5 тыс. грн). Также все победители получили по фирменных часах от Фонда.

В номинации "Зрительская симпатия" одержал победу Андрей Радик с Львова (премия 2 тыс. грн).

А специальный поощрительный приз (блютуз колонку) получила от Виктора Лещинского Надежда Шевченко. Женщина прислала на конкурс наибольшее количество листовок.

Личная же симпатия Натальи Валевской досталась Татьяне Залаты из города Бильмак, что в Запорожской обл. Девушка получила диск с автографом певицы и час онлайн-кофе со звездой.

Также новогодние наборы конфет подарят детям, работы которых набрали больше сотни лайков.

И самое главное, в ближайшее время лучше открытка с авторством Елены Шляпенковои будет отпечатана и растиражирована пятитысячным тиражом. Ее направят в строительные организации Украины и органы местного самоуправления.

Кроме того, с 30-ти лучших открыток разработают коллаж, который опубликуют в профессиональных журналах строительной отрасли.