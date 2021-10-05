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вторник, 05 октября 2021 18:52

Выбирать свежее и вкусное мясо надо только у опытного производителя

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Ни одно празднование не обходится без богатого стола. А залогом сытости гостей становятся блюда из мяса. Как и обычная тарелка с тонко нарезанными мясными изделиями, так и запеченное или жареное мясо - это то, что нужно для каждого застолья.

  Агрохолдинг "Укрпромпостач-95" работает 26 лет
Агрохолдинг "Укрпромпостач-95" работает 26 лет

Становится очевидно, что продукция должна быть свежей, вкусной и натуральной. Сегодня мясо предлагают купить чуть ли не на каждом шагу. Это один из самых популярных и необходимых для человека продуктов. Но далеко не все могут похвастаться качеством. Поэтому мясные магазины надо выбирать от предприятия с многолетним опытом, которое зарекомендовало себя на рынке и среди покупателей.

Вертикально интегрированный агрохолдинг "Укрпромпостач-95" работает 26 лет. За это время специалисты благодаря усилиям отшлифовали производство свежего мяса, качество которого тщательно проверяют. Ведь потребитель для компании - это главное. Поэтому предприятие и считают элитным и не зря. Компания удерживает позиции среди лучших в мясоперерабатывающей отрасли Украины.

Возглавляет сеть фирменных мясных магазинов Прохоренко Алексей Алексеевич. Продукты поставляют на прилавки каждый день. Это правдиво доказывает, что покупатель всегда приобретет свежее мясо. Также важно, что оно не замороженное, а только охлажденное. Ведь замороженное мясо может растаять, пока покупатель несет его домой. Тогда его надо будет съесть сразу, ведь второй раз замораживать недопустимо.

Компания целиком и полностью контролирует качество мяса, так как имеет собственный свинокомплекс и самостоятельно производит корма. То есть продукцию не закупают через посредников, а производят собственноручно от начального этапа и до прилавка. При производстве не используют примесей, усилителей вкуса и других добавок, чтобы продукт был полностью натуральным и полезным. То, что естественно выросло на поле идет в магазин в лучшем виде.

  Агрохолдинг "Укрпромпостач-95" работает 26 лет
Агрохолдинг "Укрпромпостач-95" работает 26 лет

В мясных магазинах можно выбрать, как сырое мясо, так и готовые копченые, полу копченые, запеченные, сыровяленые и другие изделия. Здесь есть все для любого вкуса или события. Кроме всего, предлагают еще и широкий ассортимент различных сопутствующих товаров, которие выбирают на специальном тендере. Также компания успешно может поставлять мясные изделия в рестораны, ведь имеет опыт такого сотрудничества.

"Укрпромпостач-95" надежно позаботится о том, чтобы качественное и свежее мясо попало на стол украинцев.

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Дата
05
октября

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