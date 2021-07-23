Выбираем идеальную мебель для прихожей

Переступая порог квартиры, первым делом мы попадаем в прихожую. Это помещение создает общее представление обо всем доме. Уют и порядок, царящие здесь, навевают теплое, домашнее настроение, и сразу хочется пройти дальше, присесть на мягкий диван и насладиться приятным общением за чашечкой кофе. Со вкусом подобранная мебель для прихожей — залог комфорта в доме. Что стоит учитывать, обустраивая это помещение?

Интернет-магазин "Табуретка" имеет огромный выбор мебели для прихожей

Прихожая — какую мебель лучше поставить?

Производители изготавливают гарнитуры для прихожей или предлагают приобрести мебель поэлементно:,

• шкаф для верхней одежды — с распашными или раздвижными фасадами, угловой или прямой;

• тумба для обуви — с открытыми или закрытыми полками, откидными дверцами или выдвижными ящиками;

• банкетка — для удобства и комфорта, особенно если в семье есть маленькие дети или пожилые люди;

• зеркало — в него мы обязательно заглядываем перед выходом на улицу;

• комод — для хранения различных аксессуаров, может заменить тумбу для обуви;

• вешалка — необходима, если на улице сырая погода и не хочется убирать верхнюю одежду в шкаф.

Учитывайте размеры прихожей и потребности Вашей семьи, и тогда Вы подберете идеальный вариант.

Интернет-магазин "Табуретка" имеет огромный выбор мебели для прихожей

Какие бывают вешалки для верхней одежды

Чтобы пальто, шубы и плащи долгое время сохраняли превосходный внешний вид, необходимо не только аккуратно носить одежду, но и правильно ее хранить. В холодное время года, попадая с улицы в теплое помещение, хорошо было бы повесить верхнюю одежду на вешалку, чтобы избавиться от влажности. Поэтому вешалка в прихожую просто необходима. Какие они бывают?

• настенные — представляет собой полотно из ДСП или МДФ с крючками для одежды, некоторые модели укомплектованы удобными полками;

• напольные — бывают трех видов. Первый — в виде плечиков, они называются "прикроватные", иногда бывают в виде декоративной лестницы. Второй — в виде вертикальной оси, вокруг которой крепятся крючки для одежды. Третий — в виде стеллажа с перекладиной для тремпелей и полками для аксессуаров.

Интернет-магазин "Табуретка" имеет огромный выбор мебели для прихожей

В интернет-магазине "Табуретка" представлен огромный выбор мебели для прихожей по хорошим ценам. Рассматривая фото товара, постарайтесь представить каждую модель в интерьере Вашего дома, и выбирайте тот вариант, в полной мере соответствует Вашим ожиданиям.