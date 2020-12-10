Все, что вам нужно знать о масле черного тмина

Масло черного тмина — новое лекарство от коронавируса или средство для борьбы с акне и выпадением волос?

Тмин выращивают так давно, что упоминание о нем есть даже в Ветхом завете. На пике пандемии известная специя снова становится популярной, но его масло не введено в протокол как средство лечения. Причина тому — содержание слишком большого комплекса биологически активных веществ, витаминов, микроэлементов.

Опасность сложного состава в том, что он может влиять коронавирус — ковид относится к новым вирусам, способным мутировать в человеческом теле. Из-за непредсказуемости последствий нельзя заниматься самолечением и принимать БАДы, влияние которых на COVID-19 до конца не изучено. Но маслянистая эссенция по-прежнему остается одной из самых эффективных для людей с кожными заболеваниями.

Польза масла черного тмина для красоты

● Акне. Согласно Журналу дерматологии и дерматологической хирургии, применение лосьона с 10%-процентным маслянистым раствором значительно снизило частоту появления прыщей у 67% участников.

● Экзема. Небольшое исследование 2013 года показало, что эффект от средства приравнивается к терапевтическим преимуществам лекарств — оно уменьшает проявление экземы, псориаза.

● Заживление ран. Тимохин и другие соединения не способствуют росту коллагеновых волокон, но уменьшают воспаление, присутствие бактерий и стимулируют другие факторы роста, помогая организму создать здоровую кожу.

Где купить масло черного тмина в Украине?

Приобрести средство, богатое мощным антиоксидантом тимохиноном, можно в интернет-магазине MakeUp. Покупателей ждут скидки, бесплатная доставка на дом или до пункта самовывоза. При покупке важно помнить, что этот раствор подходит только для наружного применения и не заменяет лекарств, прописанных врачом. Но он обладает некоторыми косметическими преимуществами, которые дополнят процедуры, улучшат состояние волос и кожи.