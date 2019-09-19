Внешнеэкономический контракт - как минимизировать риски

Новации украинского законодательства упростили процедуры взаимодействия отечественных предпринимателей с зарубежными контрагентами. Разрешение открывать нерезидентам счета в валюте и гривне в украинских банках - еще один шаг на пути увеличения инвестиций и улучшения товарообмена между странами. Как не попасть в неприятную ситуацию при заключении внешнеэкономического контракта?

Консультации специалистов

Прежде всего, всегда полезно обратиться к специалистам сферы внешнеэкономической деятельности. В регионах это могут быть представители Торгово-промышленных палат или предприниматели, которые уже имеют налаженные отношения с зарубежными партнерами. Но учесть специфику вашей деятельности они не смогут. Есть приятная новость - эксперты банка "Пивденный" осуществляют консультирование своих клиентов о правилах заключения контрактов, регламента проведения валютных операций, вопросов валютного надзора и оказывают услуги по предварительной проверке внешнеэкономических договоров.

Проверка контрагента

Всегда нужно осуществлять проверку потенциального партнера. К сожалению, единой открытой базы данных мировых мошенников и проходимцев не существует. Есть возможность проверить факт наличия предприятия в Интернете, дополнительно найти его в списках юридических лиц страны, найти реестры должников или банкротов. Контролировать финансовое состояние и благонадежность иностранного партнера нужно в течение всего времени действия контракта. За полноценной проверкой можно обратиться к компаниям, которые обеспечивают поставки товаров из-за границы: они имеют собственные "черные" и "белые" базы данных и отработанные технологии проверки контрагента.

Существенные положения контракта

Не стоит пренебрегать международными правилами оформления внешнеэкономических контрактов, предусматривающих оговорки всех важных обязанностей сторон и условий договора. В контракте должны быть четко указаны стороны договора, предмет сделки, стоимость услуги или партии товара, сроки поставки или выполнения услуги, ответственность за нарушение обязанностей, штрафные санкции. Учитывая, что в каждой стране свои толкования торговых обычаев и правовая система, еще в 1936 году были разработаны правила унификации торговых терминов, которые называются Инкотермс. Условия контракта должны полностью соответствовать Инкотермс, иначе ваши контрагенты легко оспорят ваши претензии. Обратите внимание, арбитраж какой страны будет рассматривать споры в случае срыва условий договора. Юристы рекомендуют для крупных контрактов отдельно подписывать арбитражное соглашение с четким изложением порядка рассмотрения споров.

Лицензия НБУ № 65 от 07.10.2011 г..