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четверг, 21 января 2021 13:45

Весы лабораторные 2, 3 и 4 класса точности

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Весы лабораторные 2, 3 и 4 класса точности
Лабораторные весы 2,3,4 класса точности со скидкой у дилера

Среди элементов оснащения современной клинической лаборатории, рабочего места химика, специалиста пищевой индустрии или провизора одну из ведущих по востребованности позиций занимают качественные, точные весы лабораторные. Компания "Украналитика" предлагает ознакомиться с соответствующими позициями подробного и комфортного в использовании интернет-каталога, и выбрать лабораторные весы от производителей Axis, Toledo, Vibra и ряда других проверенных брендов с гарантированной оригинальностью оборудования. Специалистов фармации, практической медицины, химии и биологии непременно заинтересует возможность выбрать и приобрести:

  • весы лабораторные 2 класс точности или, соответственно необходимости - 3-й или 4-й;
  • приборы с внешней или внутренней градуировкой;
  • варианты оборудования с подключением к электросети 220 В, полностью автономных приборов с использованием аккумуляторов или универсальные устройства с комбинацией источников питания.

Помимо возможности приобрести весы лабораторные 2 класса точности или требуемого клиенту по выбору, приборов с дискретностью от 10 до 0.0005 г и диапазоном взвешивания от 0 до 500 кг, компания "Украналитика" поможет в покупке дополнительных аксессуаров – гирь для оборудования с внешней градуировкой, ветрозащитных колпаков и иной вспомогательной продукции. Поспешите купить веса лабораторные у проверенного, надежного поставщика!

Весы лабораторные: товары ООО "Украналитика" - профессиональный выбор!

Срочно необходимо выбрать и с минимумом затрат купить весы лабораторные? Самые актуальные, современные, сертифицированные модели весового оборудования доступной стоимости – лишь в каталоге компании "Украналитика"! Желая оперативно и выгодно весы лабораторные купить Киев, заказчики из Львова и других городов Украины могут воспользоваться профессиональными консультациями специалистов нашей компании при выборе приборов, быстро оформить сделку и в максимально короткие сроки получить купленные товары. Предлагаемое оборудование:

  • сертифицировано для применения согласно ДСТУ II;
  • выполнено из долговечных, устойчивых к воздействию агрессивных веществ материалов;
  • имеет максимально простое управление и систему настройки, не требующие специальной подготовки пользователя!

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