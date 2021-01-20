Весы лабораторные 2, 3 и 4 класса точности

Лабораторные весы 2,3,4 класса точности со скидкой у дилера

Среди элементов оснащения современной клинической лаборатории, рабочего места химика, специалиста пищевой индустрии или провизора одну из ведущих по востребованности позиций занимают качественные, точные весы лабораторные. Компания "Украналитика" предлагает ознакомиться с соответствующими позициями подробного и комфортного в использовании интернет-каталога, и выбрать лабораторные весы от производителей Axis, Toledo, Vibra и ряда других проверенных брендов с гарантированной оригинальностью оборудования. Специалистов фармации, практической медицины, химии и биологии непременно заинтересует возможность выбрать и приобрести:

весы лабораторные 2 класс точности или, соответственно необходимости - 3-й или 4-й;

или, соответственно необходимости - 3-й или 4-й; приборы с внешней или внутренней градуировкой;

варианты оборудования с подключением к электросети 220 В, полностью автономных приборов с использованием аккумуляторов или универсальные устройства с комбинацией источников питания.

Помимо возможности приобрести весы лабораторные 2 класса точности или требуемого клиенту по выбору, приборов с дискретностью от 10 до 0.0005 г и диапазоном взвешивания от 0 до 500 кг, компания "Украналитика" поможет в покупке дополнительных аксессуаров – гирь для оборудования с внешней градуировкой, ветрозащитных колпаков и иной вспомогательной продукции. Поспешите купить веса лабораторные у проверенного, надежного поставщика!

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