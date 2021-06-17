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четверг, 17 июня 2021 16:47

ВДС сервер – применение виртуальных серверов в бизнесе

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VDS сервер является виртуальным и более дешевым аналогом физического сервера. Он создается путем аппаратной или программной виртуализации. На одном физическом сервере может быть размещено несколько виртуальных. При этом каждый виртуальный сервер получает строго выделенные ресурсы для работы. Это удобное и функциональное решение, предназначенное для различных бизнеса-задач.

ВДС сервер позволяет размещать:

1. Сайты.
2. Бухгалтерские программы.
3. CRM-системы.
4. Другое программное обеспечение.

Специалисты хостинг-провайдера Cityhost.ua расскажут о том, какие задачи можно решать арендуя ВДС.

 

ВДС сервер для веб-сайтов

Чтобы узнать, насколько сайту необходим ВДС сервер, необходимо понять его требования к ресурсам. Если потребность большая и уровень посещаемости сайта высокий, придется переходить на VDS.

Арендуя такой сервер, вы получаете по сути изолированный блок с определенным набором ресурсов, таких как ядро процессора, оперативная память, место на жестком диске. Все эти ресурсы использует только один клиент – вы. Благодаря контейнеризации виртуальный сервер может выдерживать даже самые высокие нагрузки, поддерживая нужную производительность сайта.

Также преимуществом VDS является возможность полного администрирования, что позволяет оптимизировать все параметры сервера под нужды определенного проекта. К ним относят выбор подходящей операционной системы, установка различных программ и "тонкая" настройка сервера.

ВДС сервер для разработки и тестирования программ

Проектированием, разработкой и тестированием обычно занимается большая команда разработчиков и программистов. Современный стандарт IT-проектов — это удаленная работа с возможностью контроля версий, которые установлены на высокопроизводительном VDS сервере.

Разработка проекта на базе VDS имеет свои преимущества:

● гибкая настройка. Процесс разработки может потребовать большого количества разного ПО, поэтому его установка на ПК с разной "начинкой" и операционной системой может стать проблемой;
● автономная и оперативная работа. При необходимости разработчик может начать работу в любое время в удаленном режиме;
● доступность. Процесс разработки на ВДС не требует приобретения большого количества оборудования, которые после завершения работы могут не понадобиться;
● контроль. В случае ошибки система быстро откатывается назад благодаря snapshot (копии), создание которого можно настроить.

ВДС сервер для учетных программ 1С

Установка 1С:Бухгалтерия или других учетных программ на ВДС — лучший вариант для компаний. Руководству не нужно приобретать физический сервер, который нуждается в постоянном техническом обслуживании, а в случае выхода из строя и ремонте. Здесь потребуется только постоянное наличие интернета и помесячная или годичная оплата.

Преимущества размещения бухгалтерских программ на виртуальных серверах:

● производительность. Благодаря мощности ресурсов, с базами данных могут работать одновременно большое количество пользователей без потери скорости;
● простой доступ. Возможность получения доступа к 1С с любого ПК даже в удаленном режиме;
● безопасность. Резервные копии позволяют избежать потери информации, а изоляция сервера обеспечит анонимность;

VDS сервер для систем видеонаблюдения

Проблемой любой системы видеонаблюдения является хранение архива с полученными видеозаписями. Таким хранилищем могут быть ПК, физические серверы и ВДС.

Для постоянного хранения видео лучше арендовать ВДС, устанавливая камеры с возможностью удаленного доступа.

Преимущества размещения видеонаблюдения на виртуальных серверах:

● экономия средств на приобретение техники;
● полная автоматизация процесса получения данных;
● доступ из любой точки мира;
● конфиденциальность;
● возможность наращивания мощности.

 

Заключение

Аренда виртуальных серверов позволяет решать практические любые задачи в разных областях, как личные, так и корпоративные. Высокотехнологичный аналог выделенного сервера помогает экономить на покупке оборудования и его обслуживании. Ознакомиться с конфигурациями и тарифами на аренду виртуальных серверов вы можете на сайте хостинг-провайдера Cityhost.ua, который более 15 лет работает на рынке IT-услуг Украины.

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