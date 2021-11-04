Вайт БИТ (WhiteBit) отзывы: самые выгодные платежные системы криптобиржи

Какие платежные системы ВайтБИТ наиболее выгодны и популярны среди пользователей из Украины. Какие комиссии на ввод и вывод средств, минимальные и максимальные депозиты или суммы для вывода

Основными проводниками украинских граждан в мир операций с криптовалютами на white bit являются платежные экосистемы, которые взаимодействуют с украинскими банками. Какие из этих платежных систем наиболее выгодные на сегодняшний день?

Как украинцу завести гривну на биржу

Чтобы осуществлять трейдинг криптовалют на whitebit markets или обменивать их, рядовому украинцу, у которого еще нет виртуальных активов, нужно завести фиатные средства на баланс своего биржевого аккаунта.

Know Your Customer

Для операций с фиатными средствами, будь то гривна, рубли, доллары, евро и т. д., он предварительно должен пройти процедуру верификации (Know Your Customer) на whitebit ru. Таким образом платформы защищают своих пользователей от мошеннических действий. Это обязательное условие большинства бирж, которые блюдут интересы своих клиентов и ориентированы на соответствие мировым стандартам противодействия отмыванию доходов (AML).

С другой стороны, для клиентов некоторых площадок процедура верификации открывает дополнительные возможности. Например, трейдеры whitebit могут вводить или выводить до 100 BTC в сутки или эквивалент этой суммы в любой другой криптовалюте.

Вместе с тем вайтбит биржа также предоставляет возможность, минуя заведение средств и KYC, монеты купить напрямую. Исходя из информации, которая вошла в некоторые о whitebit отзывы, хотя это не самый дешевый вариант, операции осуществляются моментально.

Платежные системы и комиссии

Наиболее распространенными платежными системами среди украинцев являются Visa/Mastercard. Тут ситуация обстоит так:

Помимо этого, популярными и доступными платежными экосистемами, с которыми сотрудничает whitebit биржа, являются AdvCash и аккаунты GeoPay. Здесь комиссия за ввод/вывод, min депозит/вывод составляет 1,5% / 0,8% + 5 грн, и 50 грн соответственно.